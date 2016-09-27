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Источник Правда.Ру

Wikileaks: Трамп лидирует в общемировых выборах президента США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Wikileaks опубликовали у себя в "Твиттере" ссылку на интернет-портал, где предлагалось проголосовать пользователям со всего мира либо за кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, либо за соперника-республиканца Дональда Трампа.

Wikileaks: Трамп лидирует в общемировых выборах президента США
Фото: АР

Согласно данным опроса, только Украина и Саудовская Аравия голосуют против Трампа. Из 112861 проголосовавшего (по состоянию на 21:26) 77% отдали своё предпочтение Дональду Трампу. Разрыв между кандидатами исчисляется в 2-4%.

Wikileaks: Трамп лидирует в общемировых выборах президента США

Однако данные опроса CNN свидетельствуют о том, что Хиллари Клинтон выиграла первые теледебаты у Дональда Трампа, которые прошли 26 сентября.

Опрос провели сразу после окончания трансляции. 62% зрителей заявили об убедительной победе Клинтон, Трампа поддержали 26%. Отметим, что аудитория CNN в вечер теледебатов была представлена неравномерно: 41% зрителей составляли граждане, изначально поддерживающие Клинтон, а 26% — Трампа.

В ходе своих выступлений оба кандидата в президенты США пообещали навести порядок в экономике и обменялись взаимными упреками. Трамп выразил сомнение в способности Клинтон избавить мир от терроризма, а она в ответ обвинила его в содействии якобы российским хакерским атакам.

Отметим, ни одно государство в мире за всю историю существования человечества не создавало столько угроз, как США. Об этом писал Стивен Лендман в своей статье под названием "В вашингтонском дурдоме правят сумасшедшие", опубликованной в канадском издании Global Research.

Бесконечные войны, спровоцированные США, ведутся по всему миру, подчас — против вымышленных противников, а новые войны начинаются с опасным постоянством.

Ранее Правда.Ру писала, что на сайте Администрации президента США появилась петиция с требованием о прекращении "бессмысленных трат налогов" правительством страны. Граждане США призывали власти прекратить вмешиваться в дела других стран и сосредоточиться на внутренних проблемах.

"За 2017 финансовый год Совет управляющих по делам вещания попросил у конгресса на пропаганду более 777 миллионов долларов, а военный бюджет был увеличен перед лицом несуществующей российской угрозы. По словам Виктории Нуланд, правительство ежегодно тратит $100 млн на поддержку российской оппозиции и средств массовой информации. Это позор!" — говорится в тексте петиции.

Там также отмечается, что 46 миллионов американцев ежегодно пользуются продовольственными карточками, а число бездомных детей за последние 6 лет увеличилось на 60%. "Вместо того чтобы наши налоги на решение проблем внутри страны, Америка тратит их на вмешательства в дела иностранных государств", — резюмируют авторы текста.

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Темы выборы в США Дональд Трамп Хиллари Клинтон
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