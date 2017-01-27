Вашингтон заставит Мексику заплатить за "стену беды"

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В Белом доме нашли способ заставить Мексику заплатить за стену на границе. Как рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, это можно будет сделать путем введения 20-процентного налога на импорт из Мексики.

"Если посмотреть на план, который сейчас приобретает очертания, (в нем) используется глубокая реформа налогообложения со странами, с которыми у нас торговый дефицит, например, с Мексикой. Если эти 50 миллиардов долларов (торгового дефицита) обложить 20-процентным налогом на импорт…, мы можем собрать 10 миллиардов в год и легко заплатить за стену", — цитирует Спайсера РИА Новости.

Напомним, строительство пограничной стены было одним из пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа. Такой барьер, по его мнению, поможет предотвратить нелегальную миграцию в США. Ранее глава комиссии сената Мексики по международным вопросам заявила, что жители страны глубоко возмущены строительством стены и Мексика за неё точно платить не будет.

Согласно плану Трампа, если Мексика этого не сделает, американские власти будут взимать со своих южных соседей повышенную плату за выдачу виз и переход границы. Дополнительным поборам, по его замыслам, будут подвергнуты все мексиканцы, включая дипломатов и бизнесменов. Нелегальная иммиграция в США — это "проблема, созданная правительством Мексики, и оно само должно ее решить", — считает Трамп.

25 января американский президент подписал указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены должна быть завершена в течение 180 дней.

А на днях Трамп заявил, что Мексика сама заплатит за стену.

"Это будет возмещение в той или иной форме, возможно, в сложной форме", — сказал Трамп.

К слову, Мексика вошла в число стран, которые, по мнению обозревателя Time, больше всего опасаются президентства Трампа. Трамп много раз предупреждал, что Мексике стоит приготовиться к законопроекту о стене, к нескольким миллионам депортированных и мощному давлению на торговлю. При этом для государства, которое отправляет в США 80% своего экспорта и получает оттуда 60% импорта, это станет настоящим ударом.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил, что намерен ужесточить отбор иммигрантов в США. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

"У нас будет экстремальный отбор для людей, которые к нам приезжают, и если мы сочтем, что есть проблемы, то… мы не можем надеяться на удачу", — заявил он.

При этом президент США подтвердил информацию о том, что он планирует приостановить прием мигрантов в Штатах, а также выдачу виз гражданам из семи стран с мусульманским населением, пишет РИА Новости.

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