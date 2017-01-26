"Убийца Белграда" Мадлен Олбрайт готова принять ислам ради беженцев

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт хочет принять ислам в ответ на политику Дональда Трампа, который собирается прекратить прием беженцев из Сирии и выдачу американских виз выходцам из мусульманских стран.

Мадлен Олбрайт. Фото: АР

"Я выросла католичкой, потом я пришла к протестантизму, а позже выяснила, что мои родные были иудеями. Теперь я готова стать мусульманкой в знак солидарности", — написал 70-летняя Олбрайт в своем Twitter.

"На статуе свободы нет надписей мелким шрифтом. Америка должна оставаться открытой для людей любого вероисповедания и происхождения", — добавила экс-госсекретарь.

Напомним, Мадлен Олбрайт была госсекретарем США в 19973-2001 годах при президенте Билле Клинтоне. В политике она отличилась еще с 1993 года, когда стала постоянным представителем США в ООН. Там, за бомбардировки боснийских и хорватских сербов, ее считали "ястребом". Также Олбрайт "продавила" принятие жесточайших санкций против Ирака, в результате которых погибли полмиллиона детей.

Ранее Мадлен Олбрайт выступила с заявлением, что победа Дональда Трампа на выборах президента США стала "подарком для Владимира Путина".

Олбрайт отметила, что это должно стать поводом для беспокойства всех граждан Америки. "Учитывая то, что мы узнали о недавних действиях России, Путин очень хотел увидеть Трампа победителем. Это должно беспокоить каждого американца", — цитирует Олбрайт РИА Новости.

"Это проблема национальной безопасности — в том плане, что Россия, на самом деле, принимает участие в нашем демократическом процессе, которым мы так дорожим. А Трамп то ли является частью российского плана, то ли просто попадается в расставленные ловушки, говоря о манипуляции избирательным процессом и делая различные заявления о подавлении избирателей. Я никогда не видела такого взаимопонимания между российским руководством и кандидатом в президенты США", — заявила Мадлен Олбрайт.

Она также отметила, что уже предвыборные высказывания Трампа нанесли урон национальным интересам США, а его позиция в вопросах внешней политики является катастрофической. "Трамп подорвал нашу борьбу с терроризмом, вызвав отчуждение наших партнеров-мусульман, он ослабил наше положение в мире, угрожая оставить наших друзей и союзников и поощряя новые страны к получению ядерного оружия. Когда его спросили о Путине, он сказал, что "в том, что касается лидерства, он получает высший балл"", — заявила бывший госсекретарь.

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