Трамп: Мексика заплатит за строительство стены

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика компенсирует затраты Вашингтона на строительство стены на границе двух стран.

Фото: АР

"Это будет возмещение в той или иной форме, возможно, в сложной форме", — сказал Трамп в интервью телеканалу АВС.

25 января американский президент подписал указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены должна быть завершена в течение 180 дней. Политик подтвердил, что намерен в ближайшее время начать обсуждение этой темы с властями Мексики.

При этом Трамп отметил, что "не может ждать" окончания переговоров и поэтому намерен начать строительство стены — пока за счет американских налогоплательщиков. Стоимость проекта президент не назвал.

Между тем президент Мексики Энрике Пенья Ньето сказал, что страна не будет платить за строительство стены на границе с США. По его словам, Мексика не будет создавать стен и платить за них.

"Я сожалею о решении продолжить строительство стены, которая в течение многих лет нас разделяет, и осуждаю его. Мексика не верит в стены, Мексика не заплатит ни за какую стену", — заявил он, видео опубликовано на его странице в Twitter.

Напомним, строительство пограничной стены было одним из пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа. Такой барьер, по его мнению, поможет предотвратить нелегальную миграцию в США. Ранее глава комиссии сената Мексики по международным вопросам заявила, что жители страны глубоко возмущены строительством стены и Мексика за неё точно платить не будет.

Согласно плану Трампа, если Мексика этого не сделает, американские власти будут взимать со своих южных соседей повышенную плату за выдачу виз и переход границы. Дополнительным поборам, по его замыслам, будут подвергнуты все мексиканцы, включая дипломатов и бизнесменов. Нелегальная иммиграция в США — это "проблема, созданная правительством Мексики, и оно само должно ее решить", — считает Трамп.

Добавим, Дональд Трамп начал свою предвыборную кампанию с заявления о том, что Мексика в основном импортирует в Соединенные Штаты преступников, насильников и наркоторговцев. И в связи с этим выдвинул идею сооружения пограничной стены, добавив, правда, что она будет "не такой большой, как Великая китайская стена". Подобная перспектива вызвала возмущение едва ли не всех граждан США латиноамериканского происхождения, однако Трамп показал, что извиняться перед ними или отказываться от своих слов не собирается.

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