American Thinker: НАТО пора умереть

Если выигравший выборы в США Дональд Трамп начинает формировать свою команду и пересматривать роль Америки на мировой арене, ему целесообразно было бы провести коренные преобразования в политике штатов и заново взглянуть на многие вещи. Как пишет American Thinker, в первую очередь, это касается организации НАТО, в которой, возможно, никогда и не было необходимости.

Фото: AP

Организация Североатлантического договора была создана по инициативе американской сверхдержавы для того, чтобы найти средства сдерживания глобального коммунизма во главе с Советским Союзом. Она была частью большой системы альянсов: СЕНТО — Организация Центрального договора, включала Иран, Ирак, Турцию, Пакистан, Великобританию и Америку, а схожая с ней Организация Договора Юго-Восточной Азии, СЕАТО, имела в своем составе, помимо региональных партнеров, Америку, Францию и Великобританию. Если НАТО работала по своему прямому назначению, СЕНТО и СЕАТО оказались колоссальной ошибкой, были попросту бесполезны.

Какова функция НАТО сегодня? Россия не тоталитарная сила, стремящаяся к мировому господству. Кроме того, многие страны сейчас защищают себя сами. Это Израиль, Швейцария и Швеция, Индия. Да и Америка всегда обладала способностью остановить любое вторжение в Западную Европу путем использования тактического ядерного оружия против военных целей и систем тылового обеспечения в Польше, Чехословакии, Восточной Германии и Венгрии.

Раз в настоящее время НАТО не имеет большого значения для Америки, то перспектива государств-союзников (кроме Турции) превратиться в исламские страны, что, вполне возможно, через несколько лет ждет Францию, дает основания полагать, что НАТО может начать представлять опасность американским интересам. Служит ли НАТО национальным интересам США? Если нет, тогда президенту Трампу следует поступить так же, как в 1966 году поступил президент де Голль, который без всякого ущерба для национальных интересов Франции вывел французские войска из-под командования НАТО.

При этом генсек НАТО уверен: США без альянса не проживет. Он обратился к Дональду Трампу со страниц британского издания The Guardian. Йенс Столтенберг заявил, что идти одному — не вариант, и предупредил, что "нашей безопасности грозят крупнейшие за целое поколение вызовы", и потому нельзя "ставить под сомнение ценность партнерства между Европой и Соединенными Штатами". Главный натовец снова напомнил про "напористость" России, которая вкупе с нестабильностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке "драматически ухудшила" за последние несколько лет ситуацию с безопасностью мира.

Как ранее писала Правда. Ру, такое обращение к Дональду Трампу вызвано тем, что в ходе избирательной кампании он называл НАТО "устаревшей организацией" и указывал ее членам на необходимость выполнения своих обязательств перед альянсом — бюджетных требований в части расходов на оборону.

А последним заявлением Столтенберга был призыв к России "расслабиться" и спокойнее относиться к процессу расширения НАТО. При этом эксперты в этом году поставили точку в вечном споре о расширении антироссийского альянса "обмануло ли НАТО Советский Союз". После обнародованный СМИ документов расширение НАТО и увеличение военного присутствия на восточных рубежах альянса назвали "аферой века". Читайте подробнее об этом в материале: Генсек НАТО: России нужно расслабиться, мы все равно войдем!

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