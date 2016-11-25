Генсек НАТО: России нужно расслабиться, мы все равно войдем!

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал России спокойнее относиться к процессу расширения НАТО и не решать за другие страны, которые сами хотят присоединиться к альянсу.

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Об этом генсек заявил, выступая с лекцией в Оксфордском университете. По его словам, каждая страна сама выбирает свой путь, и "ни РФ, ни другие страны не имеют права решать судьбу соседних государств".

"Нет, я не понимаю, когда в России выражают мнение, что расширение НАТО в Центральной и Восточной Европе — это провокация, — цитирует генсека НАТО "Интерфакс". — России следовало бы расслабиться и принять то, что соседи могут сами выбирать свой путь".

Столтенберг пояснил, что "это не НАТО расширяется, а Польша, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия сами выразили желание присоединиться к альянсу".

Как добавляет ТАСС, примером возможных конструктивных отношений между РФ и НАТО генсек НАТО привел отношения между Осло и Москвой.

При этом эксперты в этом году поставили точку в вечном споре о расширении антироссийского альянса "обмануло ли НАТО Советский Союз". После обнародованный СМИ документов расширение НАТО и увеличение военного присутствия на восточных рубежах альянса назвали "аферой века". Журналисты издания The Los Angeles Times представили исторические бумаги, подтверждающие позицию российских властей — они доказывают, что США нарушили данное в 1990 году обещание СССР о нерасширении альянса в сторону границ страны Советов. Аналитики признали: хотя проанализированный массив и "не делает Владимира Путина святым", он подтверждает, что "диагноз о хищном поведении России не вполне справедлив".

К примеру, в феврале 1990-го года госсекретарь США Джеймс Бейкер официально заявил, что Вашингтон "готов дать железные гарантии" того, что границы НАТО не сдвинутся ни на дюйм в восточном направлении в обмен на сотрудничество со стороны СССР в деле объединения Германии". Михаил Горбачев тогда пошел навстречу и согласился на переговоры, вот только слова о "нерасширении" США больше употреблять не стали. А в мае этого же года Бейкер снова пытался убедить СССР в отсутствии причин для беспокойства по поводу дальнейшего расширения альянса.

Эксперты уверены, что после публикации такой документации "претензии Москвы по поводу расширения НАТО на восток не должны никого удивлять". Согласен с тем, что часть вины за ухудшение отношений между Россией и штатами лежит на Вашингтоне экс-министр обороны США Уильям Перри. Он заявил, что Вашингтон "высокомерно относился к приоритетам Москвы в области безопасности", пишет Политонлайн.

При этом Путин, говоря только об уменьшении военного присутствия НАТО на востоке выдвигает максимально мягкие условия. Если следовать букве закона, и нормам международных соглашений, то наш президент вполне мог потребовать исключения ряда государств из Североатлантического Альянса. И был бы, что называется, в своем праве. Поскольку со стороны НАТО были обязательства по нерасширению на Восток, о которых руководство НАТО вовремя "забыло".

Добавим, как заявил на днях член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, генсек НАТО путается в географии и показаниях, заявляя, что не НАТО расширяет свое присутствие в Европе, а Россия якобы пытается сохранить некую подконтрольную зону вблизи своих границ. При этом по карте можно четко проследить, как настойчиво НАТО приближается к нашим границам, Россия же принимает исключительно ответные меры.

Несмотря на доказательства, в США все равно уверены, что Россия не вправе считать НАТО угрозой. Официальный представитель американского госдепартамента Джон Кирби заявил, что Америка не видит для этого причин. Читайте подробнее в материале: США отказали России в праве считать НАТО угрозой.

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