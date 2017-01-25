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Источник Правда.Ру

Конгресс США напугало превосходство российской военной техники

Мир » Северная Америка » США и Канада

Сухопутная боевая техника, разрабатываемая Россией и Китаем, в скором времени может превзойти по функциональности и эффективности американское вооружение.

Конгресс США напугало превосходство российской военной техники
Фото: mil.ru

Согласно докладу исследовательской службы Конгресса США, сейчас американская армия использует танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, разработанные еще во время существования Советского Союза.

Как пишет The Washington Free Beacon, тем временем потенциальные противники осуществляют приоритетное финансирование новых систем вооружения и технологий для армии. Москва и Пекин не только модернизируют свои сухопутные боевые системы, наделяя их все более смертоносными функциями, но и создают совершенно новую технику как для своих силовиков, так и на экспорт.

Это вызывает обеспокоенность у американских экспертов. Как пишет издание, у ученых США нет ни одной новой разработки сухопутной боевой техники, а на создание новых вооружений потребуются десятки лет. Эксперты уверены, наземные боевые системы других стран вскоре превзойдут американскую технику.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что заявления военных США о России как главной угрозе национальной безопасности США связаны с обсуждением военного бюджета в конгрессе. Издание Contra Magazin также сообщало о том, что Запад достал "российскую угрозу" из пыльных закромов, чтобы подогреть спрос на оружие. Чтобы искусственно нагнетать панику, военно-промышленный комплекс использует лоббистов в СМИ и политике, поясняет журналист. Именно СМИ искусственно нагнетают панику, чтобы США было проще продвигать инициативы по увеличению военных расходов.

"Взаимосвязь военно-промышленного комплекса с политическими лоббистскими структурами США наблюдается уже давно. Эта политика работает еще со времен Второй мировой войны, и именно поэтому страна уже не представляет себя вне подобной структуры. Тут все взаимосвязано — и геополитические, и региональные, и экономические интересы, интересы подрядчиков и субподрядчиков. Система строилась веками", — рассказал Pravda.Ru главный редактор аналитического Центра КАТЕХОН Леонид Савин.

Напомним, недавно глава национальной разведки США Джеймс Клэппер назвал Россию и Китай главными угрозами для страны, подчеркнув, что обе страны "развивают свои киберсистемы". Также, по его словам, "Россия продолжает модернизацию своих вооруженных сил".

Плановый бюджет Пентагона на 2017 финансовый год предусматривает рост расходов на выполнение так называемой Инициативы по обеспечению европейской безопасности порядка до $3,4 млрд. Годом ранее эта сумма составляла $789 млн. При этом еще около $900 млн будет направлено и на "сдерживание российской агрессии", подчеркивает RT.

Впрочем, это не первое признание со стороны генералов Пентагона и НАТО — о том, что "загнанная в угол мира" Россия "девяностых" смогла восстановить свою армию и сделать ее одной из лучших в мире.

Ранее Business Insider также признавал, что "Россия, несмотря на экономический кризис, вызванный западными санкциями, увеличила оборонный бюджет и модернизировала свою армию".

Представители американских ВВС уже заявляли "Ослабшая в 90-ые и списанная со счетов Россия демонстрирует свой флаг в небе и море, у стран НАТО, рядом с США. Это бесит, какого черта?!". Они добавляли, что "Когда мы говорим, что вы летаете "не там", мы недовольны тем, что вы вообще смеете летать и делаете это демонстративно. Мы, как хозяева неба и моря, злимся если кто-то оспаривает наше право на доминирование".

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