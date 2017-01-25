Трампу собираются ограничить доступ к "ядерной кнопке"

Конгрессмены США Эдвард Марки и Тед Лью предложили запретить американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран. Соответствующий законопроект был внесен в конгресс 24 января.

Фото: АР

Авторы полагают, что особую актуальность проблема получила после того, как президентское кресло занял Дональд Трамп — человек, наделённый полномочиями "начать ядерную войну в любой момент". По словам сенатора Марки, ранее Трамп сообщал, что будет рассматривать вопрос нанесения ядерного удара по террористам.

По мнению Марки, в условиях возникновения "кризиса" со страной, также обладающей ядерным арсеналом, подобная политика президента "существенно повышает риск непреднамеренной ядерной эскалации".

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США должны укрепить и значительно расширить свой ядерный потенциал. "Соединённые Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не придёт в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Эксперты называют высказывания Трампа двусмысленными и опасаются, что будущий американский лидер может повернуть вспять почти полувековой курс Соединенных Штатов на сокращение ядерного арсенала. Ведь придется пересматривать почти полувековую ядерную политику Соединенных Штатов.

Отметим, после победы Трампа на выборах спецслужбы США охватил страх и растерянность, поскольку именно его пришлось знакомить с высшими секретами государства.

"Я буду работать затаив дыхание, почти охваченный страхом", — рассказал представитель спецслужб The Washington Post, — "Мы не знаем, что будет происходить в ближайшие четыре года и даже в ближайшие месяцы".

Генерал ВВС США в отставке и бывший директор ЦРУ Майкл Хайден, проводивший брифинги в 2008 году для избранного президента Барака Обамы, говоря о Трампе, отметил, что в годы его профессиональной деятельности не было другого избранного президента, который бы так пренебрежительно относился к деятельности разведывательных служб во время кампании или ставил бы под сомнение качество и честность разведданных.

По словам американского политического обозревателя и публициста Пола Крейгуа Робертса, некогда занимавшего пост помощника по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, "Уолл-стрит и подчиненная ему Федеральная резервная система способны вызвать экономический кризис и поставить Трампа на оборонительную позицию. Провокаторы в ЦРУ и Пентагоне устроят нападение "под чужим флагом", чтобы испортить дружественные отношения США с Россией".

По мнению собеседника Pravda.Ru, если Трамп сможет преодолеть все многочисленные препятствия, которые появятся на его пути, можно будет говорить об окончании организованного Вашингтоном конфликта с Россией, об устранении американских ракет на границе с Польшей и Румынией, о прекращении войны на Украине и о конце попыток Вашингтона "убрать" сирийское правительство.

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