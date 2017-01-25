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Источник Правда.Ру

Белый дом: Да, Трамп готовится к сделке с Россией

Мир » Северная Америка » США и Канада

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что взаимодействие с Россией входит в круг интересов США. По его словам, Трампу вполне по силам выполнить свое предвыборное обещание и наладить отношения с Россией.

Белый Дом: Да, Трамп готовится к сделке с Россией
Фото: АР

"Президент будет делать все возможное для отстаивания интересов Соединенных Штатов. Это касается всех сфер — от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другими странами для защиты национальной безопасности или экономических интересов США" — сказал Спайсер на брифинге для прессы.

"США могут поладить с Россией, потому что Дональд Трамп отлично умеет заключать сделки…И если удастся, он заключит такую сделку которая будет отвечать наилучшим интересам нашей родины", — цитирует пресс-секретаря ТАСС. Шон Сайсер отметил, что Трампа не пугает критика его оппонентов, которые придерживаются антироссийских настроений.

Напомним, ранее Дональд Трамп не исключил, что отменит ограничительные меры при соблюдении ряда условий. В интервью The Wall Street Journal, Трамп заявил, что не видит причин продолжать санкционное давление на Россию, если страны найдут взаимопонимание по борьбе с терроризмом и другим проблемам. "Если вы можете работать вместе и Россия помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?", — цитирует американского президента "Интерфакс".

"Хорошие отношения с Россией — это хорошо, не плохо. Только "глупые" люди или дураки подумают, что это может быть плохо. У нас достаточно проблем по всему миру помимо этого. При моем президентстве Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас", — написал ранее Трамп в своём Twitter. Он также отметил, что обе страны, "возможно, будут сотрудничать, чтобы решить множество проблем всего мира". "Две страны, возможно, будут работать вместе на благо всего мира", — предположил он.

"Никто не может быть стопроцентно уверен в Соединенных Штатах. У Трампа на родине много противников, и не уверен, что завтра кто-то не попытается незаконным способом помешать ему проводить свою политику в жизнь. Так уже было с Джоном Кеннеди, недовольные покушались на жизнь Рональда Рейгана. В действительности найдется множество причин, чтобы убрать того или иного человека. Да и просто психически неуравновешенных людей, как известно, хватает", — рассказал ранее Pravda. Ru политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

"Трамп, в принципе, заявляет, что он выступает за нормализацию отношений с Китаем. Если к этому добавить, что он выступает и за улучшение отношений с Россией и всеми другими странами, то, напряженность, которая сопровождает на протяжения последних 20 лет отношения между Россией, Китаем, Соединенными Штатами, их западными союзниками, в случае реализации намерений нового американского президента будет снижаться. Но это вовсе не означает, что не появятся какие-то новые конфликтные точки. И Россия, и Китай развиваются сегодня очень активно, и это не может не угрожать сложившейся гегемонии "старого мира".

В целом, пока кроме заявлений мы от Трампа ничего не слышали. Так что какие он предпримет реальные действия — вопрос. Впрочем, Трамп производит впечатление человека, реально умеющего руководить другими, и не думаю, что генералы или политики смогут им "рулить" — это человек иного типа. А уж какую политику он будет проводить на практике, мы увидим уже этой зимой. Но вообще-то надо иметь в виду: объявление великой державой о том, что она меняет свою политику, вовсе не является гарантией того, что не появится новых конфликтных ситуаций", — считает эксперт.

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