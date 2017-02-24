Демократы подготовили план по свержению Трампа

Выборы в США уже позади, но представители демократической партии не могут смириться с поражением. Как сообщают СМИ, демократы разработали план по отстранению президента Дональда Трампа от власти.

Фото: AP

Документ представили после встречи членов партии с инвесторами во Флориде. Его разработал член партии Дэвид Брок. План содержит конкретные действия, которые приведут к импичменту Трампа до 2020 года.

В частности, инструментом противников Трампа будет критика каждой его ошибки. Как передает RT, демократы планируют создать целую команду, которая будет наблюдать за отношениями президента с лидерами других государств и отслеживать каждый шаг новой администрации.

Ранее миллиардера уже критиковали за нарушение этикета во время телефонных переговоров. К примеру, в разговоре с пакистанским премьер-министром Навазом Шарифом миллиардер выразил надежду на посещение Пакистана — страны, визита в которую президент Обама избегал на протяжении почти восьми лет пребывания в должности, говорится в статье. А в конце диалога Трамп назвал пакистанского премьера "потрясающим парнем".

А к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй Трамп и вовсе обратился с бесцеремонным приглашением: "Дайте мне знать, если окажетесь в США".

Переговоры Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ проходили в присутствии лишь еще одного представителя США — его дочери Иванки. Это, как указывает NYT, расходится с практикой переговоров, утвержденной госдепартаментом США.

Продолжаются и протесты против избрания Трампа президентом США. Но в них участвуют не простые американцы, а заказные, как заявили в Белом доме. В последнее время толпа стала освистывать республиканцев на встречах с избирателями. В частности, освистали председателя комитета по правительственной реформе Джейсона Чаффеца. Ему не давали выступать и в конце концов вынудили покинуть мероприятие. Так же поступили и с сенатором от республиканцев Митчем Макконнеллом — несколько человек прерывали его выступления выкриками и различными лозунгами.

В Белом доме уверены, что для демонстраций якобы "рассерженных американцев" специально нанимали людей. Дональд Трамп обвинил в этом либералов.

"Появления этих так называемых толп рассерженных горожан в республиканских префектурах на самом деле во многих случаях спланированы либеральными активистами. Позор!" — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее американский лидер уже обвинял протестующих в различных городах в получении денег от международного инвестора Джорджа Сороса.

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