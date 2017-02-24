Трамп обвинил либералов в протестах "под заказ"

В Белом доме заявили, что протесты на встрече республиканских конгрессменов и сенаторов были "профессионально подготовлены". Об этом рассказал пресс-секретарь администрации Шон Спайсер.

Фото: AP

Он уверен, что для демонстраций якобы "рассерженных американцев" специально нанимали людей. Речь идет об освистывании председателя комитета по правительственной реформе Джейсона Чаффеца. Ему не давали выступать и в конце концов вынудили покинуть мероприятие. Так же поступили и с сенатором от республиканцев Митчем Макконнеллом — несколько человек прерывали его выступления выкриками и различными лозунгами.

"Там есть профессиональные протестующие, активисты под заказ. И только то, что они кричат громче всех, ещё не значит, что их больше. Я думаю, в большинстве случаев именно это мы и наблюдаем", — сказал Спайсер.

Итогами протестов стало то, что две сотни политиков-республиканцев разного уровня отменили встречи с избирателями, опасаясь подобных акций.

Президент США Дональд Трамп тоже высказался по этому поводу.

"Появления этих так называемых толп рассерженных горожан в республиканских префектурах на самом деле во многих случаях спланированы либеральными активистами. Позор!" — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее американский лидер уже обвинял протестующих в различных городах в получении денег от международного инвестора Джорджа Сороса.

Напомним, на днях стало известно, что Джордж Сорос поставил полмиллиарда долларов на падение акций фирм, извлекающих выгоду из политики Дональда Трампа. По мнению бизнесмена, их ждет финансовый крах. До этого он называл Трампа "обманщиком, мошенником и показным диктатором".

Имя Джорджа Сороса в последнее время часто появляется в СМИ. Летом прошлого года произошел очередной громкий компьютерный взлом: хакеры DCLeaks. com выложили в открытый доступ несколько сотен внутренних документов фонда Сороса. Особый интерес привлекли справки и отчеты об участии фонда в финансировании "цветных революций" вообще и Майдана на Украине в частности.

А в этом году СМИ узнали, что протесты, во время которых в едином порыве на улицы в Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке, Сиэтле и прочих городов Америки вышли озабоченные избранием Трампа и "попранием собственных прав" гражданки, также дело рук Сороса. Выяснилось, что демонстрации организовывала компания MoveOn. А финансирование она получает от Джорджа Сороса.

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