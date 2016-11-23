Миллиардер-сторонник Клинтон разбогател на $11 млрд после победы Трампа

Американский миллиардер Уоррен Баффетт выиграл на победе Трампа 11 млрд долларов. При этом во время предвыборной гонки он поддерживал Хилари Клинтон. Добавить к своему состоянию такую сумму ему удалось благодаря росту курса акций, который произошел после победы Трампа. Причиной стали заявления будущего главы штатов об ослаблении регулирования финансового сектора.

Баффетт контролирует холдинговую компанию Berkshire Hathaway. Благодаря увеличению курсов акций финансовых компаний, входящих в ее портфель, состояние Баффетта увеличилось на $4,3 млрд. Еще $3,8 млрд принес рост рыночной капитализации самой Berkshire Hathaway. Подорожали и долгосрочные опционы на покупку 700 млн акций Bank of America, в результате чего он стал богаче еще на $3 млрд, сообщает ТАСС.

Кстати, накануне индексы рынка обновили исторические максимумы. К примеру, американский промышленный фондовый индекс Dow Jones впервые превысил отметку в 19 тыс. пунктов, поднявшись на 0,35%.

Уоррен Баффетт сейчас третий в списке самых богатых американцев, составленном Форбс. Его состояние больше $71 млрд. Кстати, всего через несколько дней после победы Трампа миллиардер вернулся на 2-е место в списке самых богатых людей в мире согласно Bloomberg Billionaires Index. За короткий срок — буквально три дня — ему удалось прибавить к своему состоянию $5,8 млрд и обогнать основателей Zara Амансио Ортегу и о Amazon. com Inc. Джеффа Безоса.

Несмотря на то, что к увеличению состояния Баффетта привела победа Трампа, сам он являлся сторонником Хилари Клинтон. Он также лично подвозил на машине на избирательный участок в родном городе Омаха (штат Небраска) избирателей, которым было трудно до него добраться.

Американский миллиардер не первый раз попал на первые полосы. Несколько лет назад обед с ним продали за рекордную сумму — $2,63 млн. Торги состоялись на площадке eBay. За право отобедать с магнатом боролись девять человек. Стартовая цена составила 25 тысяч долларов. Победитель пообедал с миллиардером в известном нью-йоркском ресторане Smith & Wollensky. Кстати, вырученные деньги пошли на благотворительность. Ранее обед с Баффеттом тоже продавали на аукционе. Правда, тогда он стоил $2,11 млрд.

В 2010 году Баффетт сообщил, что смог победить рак.

Сейчас миллиардеру 86 лет.

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