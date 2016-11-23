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Источник Правда.Ру

Миллиардер-сторонник Клинтон разбогател на $11 млрд после победы Трампа

Мир » Северная Америка » США и Канада

Американский миллиардер Уоррен Баффетт выиграл на победе Трампа 11 млрд долларов. При этом во время предвыборной гонки он поддерживал Хилари Клинтон. Добавить к своему состоянию такую сумму ему удалось благодаря росту курса акций, который произошел после победы Трампа. Причиной стали заявления будущего главы штатов об ослаблении регулирования финансового сектора.

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Баффетт контролирует холдинговую компанию Berkshire Hathaway. Благодаря увеличению курсов акций финансовых компаний, входящих в ее портфель, состояние Баффетта увеличилось на $4,3 млрд. Еще $3,8 млрд принес рост рыночной капитализации самой Berkshire Hathaway. Подорожали и долгосрочные опционы на покупку 700 млн акций Bank of America, в результате чего он стал богаче еще на $3 млрд, сообщает ТАСС.

Кстати, накануне индексы рынка обновили исторические максимумы. К примеру, американский промышленный фондовый индекс Dow Jones впервые превысил отметку в 19 тыс. пунктов, поднявшись на 0,35%.

Уоррен Баффетт сейчас третий в списке самых богатых американцев, составленном Форбс. Его состояние больше $71 млрд. Кстати, всего через несколько дней после победы Трампа миллиардер вернулся на 2-е место в списке самых богатых людей в мире согласно Bloomberg Billionaires Index. За короткий срок — буквально три дня — ему удалось прибавить к своему состоянию $5,8 млрд и обогнать основателей Zara Амансио Ортегу и о Amazon. com Inc. Джеффа Безоса.

Несмотря на то, что к увеличению состояния Баффетта привела победа Трампа, сам он являлся сторонником Хилари Клинтон. Он также лично подвозил на машине на избирательный участок в родном городе Омаха (штат Небраска) избирателей, которым было трудно до него добраться.

Американский миллиардер не первый раз попал на первые полосы. Несколько лет назад обед с ним продали за рекордную сумму — $2,63 млн. Торги состоялись на площадке eBay. За право отобедать с магнатом боролись девять человек. Стартовая цена составила 25 тысяч долларов. Победитель пообедал с миллиардером в известном нью-йоркском ресторане Smith & Wollensky. Кстати, вырученные деньги пошли на благотворительность. Ранее обед с Баффеттом тоже продавали на аукционе. Правда, тогда он стоил $2,11 млрд.

В 2010 году Баффетт сообщил, что смог победить рак.

Сейчас миллиардеру 86 лет.

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Темы выборы в США Дональд Трамп Хилари Клинтон Уоррен Баффетт
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