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Источник Правда.Ру

Планы НАТО: Чего прежде всего опасаться России

Мир » Северная Америка » США и Канада

Планы Североатлантического альянса насчет глобального доминирования и ослабления стран-конкурентов, в первую очередь России, новая администрация США пересматривать не будет. Центр анализа европейской политики, который приближен к правительству Соединенных Штатов и финансируется из фондов государственного департамента, подготовил доклад, в котором предлагается реализовать поэтапную программу милитаризации Черноморского бассейна, активизацию участия стран-членов НАТО в американских планах построения европейской ПРО.

НАТО
Фото: AP

Осуществимы ли такие планы НАТО и стоит ли бояться России, Правда.Ру спросила у директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ, кандидата политических наук Александра Бедрицкого.

- Насколько реальны натовские планы в Черноморском регионе и чего стоит опасаться России?

- На самом деле, Соединенные Штаты уже давно вели подобную политику. Была принята в начале 2000-х годов программа передового базирования, именно не НАТОвская, а американская. И, собственно говоря, в европейских странах, новых членах НАТО, таких как Румыния, Болгария, Польша, Чехия, создавались такие американские базы передового базирования, которые на тот момент были логистическими центрами. Сейчас, видимо, идет речь уже о развертывании полномасштабных военных баз. Это первое.

Второе, Трамп нигде и никогда не заявлял о том, что НАТО становится бесполезным инструментом. Скорее, речь идет уже о давным-давно назревших проблемах, которые требовали решения еще в период после Холодной войны, с Буша-старшего, Клинтон, особенно, эти разговоры шли о выправлении так называемого разрыва в возможностях  между США и европейскими странами.

США постоянно говорили о том, что европейские страны должны тратить больше на оборону, должны взять на себя ответственность по реализации программ перевооружения, по общим программам в рамках НАТО, и, видимо, на это и будут нацелены основные усилия новой администрации. Не на то, чтобы оттолкнуть от себя Европу, речь об этом просто не идет, а о том, чтобы европейские страны давали больший вклад в рамках Северо-Атлантического альянса.

- Удастся ли достичь паритета с РФ в регионе?

- На самом деле, паритет должна достичь Россия, потому что, на сегодняшний день, если просто сложить чисто механически и оборонные бюджеты, и вооруженные силы, то получается диспаритет в пользу НАТО.

Другое дело, что российские вооруженные силы сейчас находятся в периоде модернизации, перевооружения. В общем-то, практически все вооруженные силы, с небольшой натяжкой, конечно, прошли обкатку в горячих точках, то есть это боеспособная армия. И в этом плане, конечно, НАТО еще есть к чему стремиться, и именно в этом плане НАТО, исходя из их представлений, следует повышать боеспособность, повышать боевые сложности, и прочие моменты.

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Темы НАТО Россия Дональд Трамп Александр Бедрицкий
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