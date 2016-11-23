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Источник Правда.Ру

Трампа испугала "перезагрузка" отношений с Россией

Мир » Северная Америка » США и Канада

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы поладить с российским лидером Владимиром Путиным, но не поддерживает идею "перезагрузки" отношений между двумя странами. Об этом сообщает газета The New York Times.

NYT: Трамп хочет поладить с Путиным
Фото: АР

Как отмечает издание, на встрече с журналистами Трамп "сообщил, что разговаривал с президентом Владимиром Путиным после победы на выборах, но не предоставил деталей беседы". Республиканец Дональд Трамп сказал, что было бы здорово, если бы он и Путин могли поладить. Однако он отверг идею какого-либо потепления отношений, которое называлось бы "перезагрузкой".

"Я бы не стал использовать этот термин после всего, что произошло", — приводит The New York Times слова избранного президента.

Как сообщает издание, Трамп лишь в общих чертах затронул вопросы внешней политики. В частности, политик заявил о необходимости прекратить "безумие, которое творится сейчас в Сирии".

Напомним, ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Политики сошлись в оценке состояния отношений между Москвой и Вашингтоном, назвав его неудовлетворительным, и высказались в пользу активной работы по их нормализации.

Отметим, в ходе своих публичных выступлений и интервью республиканец неоднократно говорил, что "было бы неплохо, если бы Москва и Вашингштон поладили". Трамп заявлял, что рассчитывает на "очень, очень хорошие отношения с Путиным, Россией". Новый президент также говорил о намерении "рассмотреть" вопрос о признании Крыма частью России. 45-й президент Штатов отметил, что будет ставить интересы Америки выше всего, но при этом честно поступать со всеми в мире.

Ранее обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова писала, что не надо впадать в эйфорию. "Трампа сейчас будут воспитывать и перевоспитывать, чтобы он стал понимать приказы, в том числе республиканского конгресса, который считает его выскочкой. Маккейн сотоварищи не простили ему насмешек и самоуверенности. Поэтому главное геополитическое сражение для России впереди.

Одно можно с уверенностью сказать, что Украиной Трамп плотно заниматься не будет. Он найдет компромисс с Путиным, а потом и вовсе спустит дело на тормозах. По одной простой причине. Нельзя вкладываться в дело с ненадежным партнером — бизнес прогорит. Что касается Сирии, то можно ожидать корректировку курса и опять же компромисса. Не потому, что Трамп любит русских или Путина, а потому что Америка не может одновременно сдерживать Россию и Китай, когда дома не так уж все хорошо, а точнее сказать — плохо".

"Я думаю, что мы повторим путь развития при Трампе, как при любом президенте США. Первые два года поиграем в разрядку, перезагрузку, потом год будем говорить о том, что назревают противоречия, а в конце будем опять говорить: хуже, чем при этом президенте быть не может.

Мы со всеми проходим один и тот же сценарий. И ничего удивительного, система-то не меняется. Наша основа — ядерное сдерживание, военная конфронтация и минимальные экономические связи. Вот и получаем, что имеем", — Pravda. Ru поговорила с доцентом факультета мировой политики МГУ Алексеем Фененко.


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Темы США Дональд Трамп Владимир Путин
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