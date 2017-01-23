Империя — зла: Как Трампа будут принуждать стать вторым Рейганом

Американские сенаторы собираются внести в верхнюю палату конгресса законопроект, который заблокирует возможность снятия санкций с России Дональдом Трампом. С такими заявлениями в прямом эфире телеканала ABC выступили сенатор от Демократической партии Чак Шумер и республиканец Джон Маккейн.

Фото: АР

Насколько это реально и будет ли у нового президента США возможность как-то обойти этот законопроект, рассказал Pravda.Ru кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин.

— Маккейн принадлежит к той части политического истеблишмента США, которую принято называть неоконсерваторами, агрессивно настроенными не только по отношению к России, но и к Китаю. Неоконсерваторам вообще свойственно смотреть на мир через черно-белые очки, они не знают таких понятий, как диалог или консенсус. Призыв Маккейна возвратиться к идеалам Рейгана, к миру посредством силы, принуждает Дональда Трампа использовать военные рычаги в достижении дипломатических средств. Не случайно выбран именно Рейган. Именно он является некой иконой для американских неоконсерваторов. Рейган, по их мнению, забил последний гвоздь в крышку гроба Советского Союза. К рычагам, инструментам, которые использовал 40-ой президент США, Маккейн призывал и Барака Обаму. Это пакет санкций, внешнее давление, гонка вооружений, попытка вовлечь Россию в широкомасштабный конфликт, например, как в Афганистане. Это заигрывание и с экспортерами нефти, как было у Рейгана в Саудовской Аравии.

Конкретно по законопроекту, есть два варианта. Либо Маккейн сможет сконсолидировать вокруг себя большинство настроенных против Трампа конгрессменов, быть таким аттрактором, и попытаться воспрепятствовать политике Трампа — а в конгрессе очень сильные антитрамповские и антироссийские настроения. Либо республиканец не сможет стать неким инициатором. Здесь пока все очень плохо предсказуемо.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что антироссийские санкции при Дональде Трампе могут уйти в прошлое. Избранный президент не исключил, что отменит ограничительные меры при соблюдении ряда условий.

В интервью The Wall Street Journal, Трамп заявил, что не видит причин продолжать санкционное давление на Россию, если страны найдут взаимопонимание по борьбе с терроризмом и другим проблемам. "Если вы можете работать вместе и Россия помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?", — цитирует избранного американского президента "Интерфакс".

Впрочем, избранный президент намерен сохранить ограничения "по крайней мере на некоторое время" после своей инаугурации.

Отметим, сейчас ведется подготовка к телефонным переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако избранный президент США настроен не только на телефонный разговор. В своем интервью Wall Street Journal Трамп заявил, что "прекрасно относится" к возможности лично встретиться с российским президентом. По его словам, встреча может состояться после 20 января.

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