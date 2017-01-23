Консервативные и верующие американцы полюбили Россию

Согласно данным опроса влиятельной социологической службы ABC News, которая ранее никогда не была замечена в позитивном отношении к Москве, консервативные и религиозные американцы, а также жители сельских районов США стали лучше относиться к России.

Фото: АР

Как сообщают "Известия", в исследовании приняли участие 1005 граждан США. Издание разделило выборку респондентов на следующие группы: "республиканцы", "демократы", "либеральные демократы", "консервативные республиканцы", "сторонники Дональда Трампа", "сторонники Хиллари Клинтон". Помимо упомянутых, также были выделены группы "афроамериканцы", "белые протестанты" и "католики". Кроме того, были опрошены "жители городов" и "сельских районов".

Всем участникам исследования задавался вопрос: "Как вы думаете, подход Трампа к России чрезмерно дружественный, чрезмерно конфронтационный или правильный?" В итоге 75% из опрошенных республиканцев положительно оценили подход нового президента США, и лишь 15% отметили, что он "чрезмерно дружественный". Демократы оказались настроены более негативно: 68% американцев-демократов сказали, что подход Дональда Трампа к России "чрезмерно дружественный".

Выяснилось, что хуже всех к России и намерениям Дональда Трампа относятся "либеральные демократы". 81% из них считает политику нового президента США в отношении России "чрезмерно дружественной".

Впрочем, результаты опроса были вполне предсказуемы. Те, кто голосовал за Трампа, а значит, консервативные американцы, жители малых городов и сельских районов, а также религиозные круги, поддерживают его стремление улучшить отношения с Россией. Сторонники Хиллари Клинтон хотят же более жесткого подхода. 68% афроамериканцев, которые, как показали данные по итогам президентских выборов в США, голосовали преимущественно за Клинтон, не поддерживают намерения республиканца улучшить отношения с Москвой.

Напомним, ранее Барак Обама в интервью телеканалу CBS рассказал про кризис доверия и раскол в американских политических элитах. "Меня обеспокоило, насколько в некоторых кругах распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США", — признался Обама.

Антироссийские санкции, попытки демонизировать Россию за ее вмешательство, по всей видимости, привели к обратному эффекту. Согласно результатам опроса Pew Research Center, число американцев, положительно относящихся к Путину, немного выросло по сравнению с данными двухгодичной давности — благодаря значительному росту положительного видения среди республиканцев. Разумеется, это не любовь, а скорее сдержанное уважение. Это также прослеживается в результатах опроса Washington Post и ABC News. Среди республиканцев 75% респондентов заявили о том, что избранный президент придерживается правильного подхода в отношении России. Среди белых избирателей с подходом Трампа согласны 52%.

Ранее газета The American Conservative писала о том, что бездоказательные попытки США демонизировать Россию доходят до абсурда. За 2016 год внимание американских СМИ к России беспрецедентно выросло. Особенно подогрел интерес к "российскому вопросу" Дональд Трамп, который из раза в раз в своих выступлениях делал короткие, но броские ремарки о личном отношении к России и ее президенту Владимиру Путину. Роль Москвы в мире стала одной из ключевых тем предвыборной гонки. Россия, "угрожающая миропорядку", с ее "хакерскими атаками" и "агрессией" не сходит с первых полос американских газет и активно обсуждается в различных ток-шоу на телевидении.

Сотрудник вашингтонского Центра национальных интересов Рейчел Бауман уже признавал на страницах The National Interest, что пресса США "все больше уходит от журналистики фактов и переходят к пропаганде" — особенно, когда речь идет о России. Он призвал СМИ "задуматься над тем, что в отношении России они видят не то, что есть на самом деле, а то, что они хотят видеть".

До этого все то же британское издание The Guardian раскритиковало западных журналистов за постоянное использование клише в материалах о России. В частности, Джим Ковпак в своей статье "Сталин, водка и ядерное оружие: Как не надо писать о России" перечислил мифы, используя которые иностранные журналисты оказываются в положении полных идиотов.

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