NYT анонсировал ядерный удар по США

Газета The New York Times на своей странице в Twitter опубликовала сообщение о готовности Москвы нанести ядерный удар по США.

"Срочная новость. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ядерный удар по Соединенным Штатам", — говорилось в сообщении. Вскоре после этого в NYT заявили о взломе аккаунта. Сейчас посты хакеров удалены, издание проводит расследование.

По данным The Hill, страничка газета могла попасть в руки хакеров из команды OurMine, чья деятельность неоднократно привлекала к себе внимание прессы. Ранее через Twitter эта группировка распространяла слухи о смерти Елизаветы II и певицы Бритни Спирс. Также, по данным СМИ, OurMine причастна к взлому страничек Marvel, Netflix и Sony Music Global.

Напомним, ранее от действий хакеров пострадала BBC: в одном из редакционных микроблогов появилось сообщение о ранении Дональда Трампа на церемонии инаугурации.

"Срочная новость: президент Трамп получил огнестрельное ранение в руку на инаугурации", — говорилось в сообщении, появившемся в субботу в официальном аккаунте филиала BBC в британском городе Нортгемптон. Вскоре "твит" был удален. Затем в аккаунте появилось сообщение с извинениями, в котором говорилось, что он подвергся хакерской атаке. "На данный момент мы ведем расследование", — говорилось в сообщении.

Напомним, год назад заместитель министра обороны США Роберт Уорк заявил, что в случае необходимости Вашингтон готов применить ядерное оружие.

В связи с этим политолог Дэн Глэйзбрук пояснил, что "испытания и в особенности их широкое освещение — это обычная тактика Вашингтона. Ее цель — запугать другие страны, чтобы они выполняли указания США, а также продемонстрировать, что у Соединенных Штатов есть ядерное оружие и они готовы его применить".

По мнению Вашингтона, баллистические ракеты обеспечивают безопасность во всем мире, отмечает RT. Однако несмотря на то, что США сами проводят такие испытания, аналогичные действия других стран по-прежнему вызывают у них опасения.

Глэйзбрук добавил, что "США — одна из немногих держав, которые готовы первыми задействовать ядерное оружие не только в случае угрозы ядерной атаки, но и в условиях войны с применением обычных вооружений. Соединенные Штаты хотят заполучить монополию на ядерное оружие самого высокого класса, чтобы иметь возможность использовать его по своему усмотрению".

Со своей стороны, в последние годы Россия полностью укрепила Калининградский анклав, и военная группировка в этом изолированном от основной территории РФ регионе способна достойно ответить на превентивный удар НАТО.

Мощная система обороны, которая появилась в этом регионе, вполне способна сделать бесполетной воздушную зону аж на трети территории Польши, отмечает обозреватель итальянского издания Il Giornale. Вроде бы Пентагон внимательно наблюдает за этим регионом с 2012 года, но лишь в последние недели американские военные осознали истинные масштабы развертывания российских сил.

И это открытие было столь обескураживающим, что командующий Военно-воздушными силами США в Европе генерал Франк Горенк вынужден был заговорить о "крайне опасной ситуации".

Ранее Кремль разместил в Калининграде три полностью укомплектованных элитных бригады. Помимо этого Россия, вероятно, дислоцировала в регионе свои лучшие разработки в области военных технологий: от зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" до баллистических ракет "Искандер-М".

Итальянское издание называет ракетную систему "Искандер" одним из самых опасных видов оружия из российского арсенала. Комплекс имеет максимальную заявленную дальность стрельбы 480 километров. Он способен обойти самые передовые системы ПВО, в том числе системы противоракетной обороны США. Запуск ракеты может быть осуществлен за 16 минут, а в случае оперативной готовности — за четыре минуты. Вторая ракета может быть выпущена менее чем через 50 секунд.

"Находясь в изоляции от России, если не считать морские пути, Калининград всегда рассматривался в качестве слабого звена в новой российской стратегии, однако он был достаточно укреплён, чтобы нанести максимальный урон в случае превентивного удара со стороны НАТО", — заключает итальянское издание.

Как мы помним, западная пресса не в первый раз отмечает возросшую обороноспособность России. По данным Тhe New York Times, "Россия укрепила свои вооруженные силы и утвердилась на мировой арене с такой энергичностью, которой не было со времен холодной войны, это усугубило напряженность в отношениях с Западом".

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