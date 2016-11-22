Сепаратизм в США - некий вид сумасшествия

Жители Калифорнии готовятся к референдуму о независимости. Активисты движения Yes California уже передали местным властям документ о подготовке к проведению референдума. Планируется, что он пройдет через два года.

Фото: Facebook/Yes California Independence Campaign

Будет ли референдум и насколько вообще реально какому-то из штатов отделиться от США, Правде.Ру рассказал руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный.

— В США новый президент. Что теперь будет с сепаратистами в Калифорнии и Техасе: они будут выжидать или, наоборот, кинутся в атаку, стремясь отделиться?

— На мой взгляд, никакого деления не будет. Они могут провести референдум и т.д., но помимо этого есть еще Конституция США, которая не предусматривает выхода из Соединенных Штатов.

Я считаю, что все это некий вид сумасшествия, в связи с явно абсолютно завышенными ожиданиями негативных последствий прихода Трампа. Даже некоторые представители шоу-бизнеса хотят или хотели уехать в Канаду жить. Это все пена, которая сойдет постепенно.

— Чем сами сепаратисты мотивируют свое желание выйти?

— С жиру бесятся. Это крупные штаты, которые имеют выход в океан, поэтому им кажется, что если они завтра выйдут, они будут жить и процветать. А я бы поставил вопрос: а чего им не хватает в составе Америки, чем они обижены? Ничем. Штаты имеют определенный круг полномочий, он достаточно широк, они ведут огромную, в том числе торговую деятельность. Я имею в виду штат Калифорния. А Техас в нефти купается.

Во-вторых, что касается всех страхов насчет Трампа, это бред сивой кобылы. Если хотят уехать жить в Канаду, пусть уезжают, я имею в виду представителей шоу-бизнеса. Эта публика несерьезная, безнравственная, развращенная. Будет ли это движение теплиться, это будет зависеть в немалой степени от того, что будет делать Трамп в области экономики. Я надеюсь, что он сделает не все, что он обещал американцам.

Говорили, что завтра Трамп посадит Клинтон. Но у Америки совсем другая традиция. Зачем Трампу после избрания затевать и портить начало своего президентства, сажать Клинтон? Естественно, он как новоизбранный президент, как мужик, сказал, что Клинтон много сделала для Америки, и все забыли. Говорили, что Обама уволит директора ФБР за то, что он приостановил, а потом опять начал расследование против Клинтон. Но что же Обама не увольняет директора ФБР? Не увольняет и не уволит.

— Какой будет политика Трампа в отношении сепаратистов?

— Да не будет никакой политики. Он напомнит всем, что Конституция Америки не предусматривает выхода штатов. Так что, поправку в Конституцию вносить? Чтобы внести любую поправку в Конституцию, надо получить согласие 2/3 штатов. Американской Конституции скоро уже будет 200 лет, а поправок за эти 200 лет всего внесено около 30. Там люди прагматичные.

Так же было с демонстрациями, когда начались демонстрации после выборов: "Трамп не наш президент". Ну что? Побузили, побузили. И где демонстрации? Трамп как избран, так и будет дальше действовать.

Читайте подробнее о первый реформах Дональда Трампа в материале: Трамп пообещал изменить Америку за 100 дней.

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