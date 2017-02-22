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Источник Правда.Ру

Сорос восстал: Трамп — мошенник, США ждет крах

Мир » Северная Америка » США и Канада

Американский миллиардер Джордж Сорос поставил полмиллиарда долларов на падение акций фирм, извлекающих выгоду из политики Дональда Трампа. По мнению бизнесмена, их ждет финансовый крах.

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источник Pravda.Ru

Более того: Сорос предсказал и падение в целом экономики Штатов из-за политики нового президента Америки, в частности — понижения налогов, сообщает Bild.

К слову, Сорос выступил против Дональда Трампа сразу же после его избрания президентом, назвав его "обманщиком, мошенником и показным диктатором".

"В конечном счёте Конституция и демократические институты США его остановят. Лично я думаю, что его ждёт провал", — резюмировал финансист.

Имя Джорджа Сороса в последнее время часто появляется в СМИ. Летом прошлого года произошел очередной громкий компьютерный взлом: хакеры DCLeaks. com выложили в открытый доступ несколько сотен внутренних документов фонда Сороса. Особый интерес привлекли справки и отчеты об участии фонда в финансировании "цветных революций" вообще и Майдана на Украине в частности.

По данным документов, фонд скупал СМИ в Европе, чтобы те дискредитировали правительство Януковича, называя его не иначе, как "тираном и диктатором", поддерживали Майдан и "революцию достоинства".

Кстати, фонд был признан "нежелательным" на территории РФ Генпрокуратурой в конце 2015 года.

А в этом году СМИ узнали, что протесты, во время которых в едином порыве на улицы в Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке, Сиэтле и прочих городов Америки вышли озабоченные избранием Трампа и "попранием собственных прав" гражданки, также дело рук Сороса. Выяснилось, что демонстрации организовывала компания MoveOn. А финансирование она получает от Джорджа Сороса.

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