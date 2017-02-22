Сорос восстал: Трамп — мошенник, США ждет крах

Американский миллиардер Джордж Сорос поставил полмиллиарда долларов на падение акций фирм, извлекающих выгоду из политики Дональда Трампа. По мнению бизнесмена, их ждет финансовый крах.

источник Pravda.Ru

Более того: Сорос предсказал и падение в целом экономики Штатов из-за политики нового президента Америки, в частности — понижения налогов, сообщает Bild.

К слову, Сорос выступил против Дональда Трампа сразу же после его избрания президентом, назвав его "обманщиком, мошенником и показным диктатором".

"В конечном счёте Конституция и демократические институты США его остановят. Лично я думаю, что его ждёт провал", — резюмировал финансист.

Имя Джорджа Сороса в последнее время часто появляется в СМИ. Летом прошлого года произошел очередной громкий компьютерный взлом: хакеры DCLeaks. com выложили в открытый доступ несколько сотен внутренних документов фонда Сороса. Особый интерес привлекли справки и отчеты об участии фонда в финансировании "цветных революций" вообще и Майдана на Украине в частности.

По данным документов, фонд скупал СМИ в Европе, чтобы те дискредитировали правительство Януковича, называя его не иначе, как "тираном и диктатором", поддерживали Майдан и "революцию достоинства".

Кстати, фонд был признан "нежелательным" на территории РФ Генпрокуратурой в конце 2015 года.

А в этом году СМИ узнали, что протесты, во время которых в едином порыве на улицы в Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке, Сиэтле и прочих городов Америки вышли озабоченные избранием Трампа и "попранием собственных прав" гражданки, также дело рук Сороса. Выяснилось, что демонстрации организовывала компания MoveOn. А финансирование она получает от Джорджа Сороса.

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