Трамп высмеял протестовавших против его инаугурации

Массовые протесты, сопровождавшие церемонию инаугурации, которые прошли во многие городах Америки, прокомментировал президент США Дональлд Трамп.

Фото: AP

"Наблюдал за вчерашними протестами, но все время думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали?", — написал Трамп на своей официальной странице в сети микробиологов Twitter, отметил при этом, что "знаменитости сильно попортили дело", имея в виду выступления ряда известных активистов, актеров и певцов в ходе протестов.

Напомним, как сообщал Правда. Ру, массовые протесты прошли в субботу в ряде городов США. Начались они в день инаугурации президента США Дональда Трампа. По мнению представителей полиции, все акции носили скоординированный характер. Участники протестов били витрины и стекла в магазинах, был сожжен лимузин. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

На следующий день протесты были продолжены. Судя по "картинке" телеканалов, стотысячные демонстрации собрались как минимум в нескольких городах — Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке, десятки тысяч человек вышли на улицы в других городах, таких как Денвер, Индианаполис, Сиэтл, Сент-Луис, Детройт и Окленд, чтобы принять участие в Women's March (женском марше).

По сообщениям, в Вашингтоне в этом марше приняли участие от полумиллиона до миллиона человек. Очевидцы, на которых ссылается АP, рассказали о толпах на ближайших к месту проведения акции станциях метрополитена, о переполненных вагонах. Журналисты замечают, что людей соберется явно больше, чем накануне — на инаугурацию американского лидера.

Фото: AP

В особенно крупных демонстрациях участие приняли сотни тысяч человек. В Вашингтоне на митинге выступили десятки знаменитостей. Среди них были певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз, Кэти Перри, режиссер Майкл Мур, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Эми Шумер, Джейк Джилленхолл, а также известная американская феминистка и журналистка Глория Стайнем.

Между тем, книга Брэндона Кристофера Холла о президенте Дональде Трампе изъята из продажи в сувенирном магазине при Национальном музее истории США после сообщений СМИ о "неточностях, содержащихся в издании".

"Книга не находится в продаже в наших магазинах, ожидая проверки историками на предмет достоверности фактов", — говорится в сообщении музея в Twitter.

Ранее газета The Washington Post, неоднократно размещавшая негативные материалы по отношению к Трампу еще в ходе президентской гонки, опубликовала статью, в которой было указано, что книга содержит ряд ложных утверждений. Автор статьи указал на то, что в издании хакерские атаки называются манипуляцией штаба Клинтон, отметив, что американские спецслужбы якобы "доказали причастность России" к взлому серверов Демократической партии, хотя в действительности, как мы помним, дальше голословных утверждений и невнятных "фактов" спецслужбы так и не продвинулись.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема о якобы причастности Москвы к хакерским атакам в США превратилась в настоящую истерику.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа ожидаемо вызвала протесты либеральной тусовки, подогретой денежными вливаниями и прогнозами "фейкового" телеканала CNN. Главный упор сделан на протесты женщин, "антифашистов" и анархистов, а для придания остроты наняты "знаменитости". Эти люди играют с огнем, ведь технологии "цветных революций" могут быстро завести страну в хаос.

Куда может привести Америку эти протесты и кто стоит за этими акциями — читайте в материале обозревателя Pravda. Ru Любови Степушовой "Кто сорвет инаугурацию Трампа".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня