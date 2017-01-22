Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Трамп высмеял протестовавших против его инаугурации

Мир » Северная Америка » США и Канада

Массовые протесты, сопровождавшие церемонию инаугурации, которые прошли во многие городах Америки, прокомментировал президент США Дональлд Трамп.

358534.jpeg
Фото: AP

"Наблюдал за вчерашними протестами, но все время думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали?", — написал Трамп на своей официальной странице в сети микробиологов Twitter, отметил при этом, что "знаменитости сильно попортили дело", имея в виду выступления ряда известных активистов, актеров и певцов в ходе протестов.

Напомним, как сообщал Правда. Ру, массовые протесты прошли в субботу в ряде городов США. Начались они в день инаугурации президента США Дональда Трампа. По мнению представителей полиции, все акции носили скоординированный характер. Участники протестов били витрины и стекла в магазинах, был сожжен лимузин. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

На следующий день протесты были продолжены. Судя по "картинке" телеканалов, стотысячные демонстрации собрались как минимум в нескольких городах — Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке, десятки тысяч человек вышли на улицы в других городах, таких как Денвер, Индианаполис, Сиэтл, Сент-Луис, Детройт и Окленд, чтобы принять участие в Women's March (женском марше).

По сообщениям, в Вашингтоне в этом марше приняли участие от полумиллиона до миллиона человек. Очевидцы, на которых ссылается АP, рассказали о толпах на ближайших к месту проведения акции станциях метрополитена, о переполненных вагонах. Журналисты замечают, что людей соберется явно больше, чем накануне — на инаугурацию американского лидера.

358535.jpeg
Фото: AP

В особенно крупных демонстрациях участие приняли сотни тысяч человек. В Вашингтоне на митинге выступили десятки знаменитостей. Среди них были певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз, Кэти Перри, режиссер Майкл Мур, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Эми Шумер, Джейк Джилленхолл, а также известная американская феминистка и журналистка Глория Стайнем.

Между тем, книга Брэндона Кристофера Холла о президенте Дональде Трампе изъята из продажи в сувенирном магазине при Национальном музее истории США после сообщений СМИ о "неточностях, содержащихся в издании".

"Книга не находится в продаже в наших магазинах, ожидая проверки историками на предмет достоверности фактов", — говорится в сообщении музея в Twitter.

Ранее газета The Washington Post, неоднократно размещавшая негативные материалы по отношению к Трампу еще в ходе президентской гонки, опубликовала статью, в которой было указано, что книга содержит ряд ложных утверждений. Автор статьи указал на то, что в издании хакерские атаки называются манипуляцией штаба Клинтон, отметив, что американские спецслужбы якобы "доказали причастность России" к взлому серверов Демократической партии, хотя в действительности, как мы помним, дальше голословных утверждений и невнятных "фактов" спецслужбы так и не продвинулись.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема о якобы причастности Москвы к хакерским атакам в США превратилась в настоящую истерику.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа ожидаемо вызвала протесты либеральной тусовки, подогретой денежными вливаниями и прогнозами "фейкового" телеканала CNN. Главный упор сделан на протесты женщин, "антифашистов" и анархистов, а для придания остроты наняты "знаменитости". Эти люди играют с огнем, ведь технологии "цветных революций" могут быстро завести страну в хаос.

Куда может привести Америку эти протесты и кто стоит за этими акциями — читайте в материале обозревателя Pravda. Ru Любови Степушовой "Кто сорвет инаугурацию Трампа".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Пирог к завтраку
Рецепты
Пирог к завтраку
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Красота
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
Как отстоять права
Новый год России: Гайдаровский форум и преступность
Как отстоять права
Виталий Третьяков: Антиалкогольные кампании надо отменить
Читательский топ
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Салют над Вашингтоном сложился в "Соединенные Штаты России"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Суды
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Происшествия
Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
Экономика
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался

В этом году "Голубой огонек" оказался как никогда неинтересным. Шутки были плоскими, звезды эстрады пели под фонограмму, и было понятно, что им это никакого удовольствия не доставляет, равно как и зрителям. Скандал вокруг "Голубого огонька", вышедшего на Первом канале, Pravda.Ru обсудила с блогером из Ростова-на-Дону Вадимом Манукяном.

Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Происшествия
В Челябинске больница отказалась принять ветерана войны: женщина умерла
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Ученые предскажут смерть от Эболы
Здоровье
Ученые предскажут смерть от Эболы
Наука и техника
Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Украина
Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда
Дмитрий Нерсесов Иран становится большой проблемой Дмитрий Нерсесов Фархат Измайлов Смертельный рой: Беспилотники сбиваются в стаи Фархат Измайлов Любовь Степушова Кто сорвет инаугурацию Трампа Любовь Степушова
Комментарии
professor paraiba Дипломат: Переговоры в Астане обещают быть тяжелыми
Николай Воеводин Звездные мамочки, которые выглядят на миллион
Николай Воеводин У Киева кончились деньги на строительство "Стены" с Россией
Irina Vinogradova Марин Ле Пен: Евросоюз уже умер, но пока не знает об этом
Саныч Сан Daily Mail: Россия сможет разгромить британскую армию за один день
vkontakte_224210882 Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Серик Малтыбаев Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Георгий Налибов Фото "в кустах" на инаугурации Трампа очень обидело Саакашвили
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Доказана польза поедания насекомых
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?