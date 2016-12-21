Конгресс США попытался отнять у России Крым

С IP-адреса конгресса США были отмечены изменения сразу нескольких статей Wikipedia, посвященные России. Анонимный представитель госоргана, внес изменения в текст о Крыме, уточнив, что полуостров принадлежит Украине.

Фото: Fotodom.ru/DP

"Кто-то отредактировал 13 статей на самые разные темы, включая Крым, отредактировав сведения о юридической принадлежности региона", — сообщает американское издание Mashable.

Так неизвестный сотрудник конгресса США решил более точно охарактеризовать геополитические реалии российско-украинского конфликта. Изначально в статье говорилось, что "суверенность полуострова и контроль над ним стали причиной текущего Крымского кризиса 2014 года, территориального спора между Россией и Украиной".

Однако представитель законодательного органа Штатов счел информацию недостоверной, написав, что "хотя регион де-юре является частью Украины, суверенность полуострова и контроль над ним стали причиной текущего Крымского кризиса 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала полуостров". Через несколько минут статью вернули в первоначальный вид.

Отметим, правительство РФ неоднократно обращалось к своим западным коллегам с призывом обратить внимание на то, что крымский регион вернулся в состав своей исторической родины на основании абсолютно легитимной процедуры — всенародного референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовало абсолютное большинство граждан — 96,77%.

В самих же Штатах и в Западной Европе нет как таковой защиты истории. "Там очень жесткий идеологический цензурный контроль, и целый ряд неприятных для господствующих групп, для истеблишмента тем. Он вообще табуирован. Эти темы не попадают в исследования. На них не дают гранты, по ним не печатаются статьи, исследователи, которые ими занимаются, маргинализируются.

Там история написана так, как это соответствует интересам правящей власти. Там по-другому ничего не работает. Степень цензуры, степень контроля научных исследований на Западе просто фантастична. Это не значит, что вам не дадут напечататься — дадут, в маргинальной прессе. А если это еще будет связано с каким-нибудь анализом реального механизма власти, то на человека поставят клеймо конспиролога и всерьез его никто не будет никогда осуждать. Я столкнулся с этим, когда преподавал и в Америке, и когда в Англии читал лекции. Там эта система работает очень жестко", — рассказал Pravda. Ru историк, публицист Андрей Фурсов.

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