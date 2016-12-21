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Источник Правда.Ру

NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон

Мир » Северная Америка » США и Канада

В преддверии выборов, в октябре, администрация президента США Барака Обамы воспользовалась горячей линией между Москвой и Вашингтоном — так называемым красным телефоном, чтобы предупредить Россию о серьезных последствиях кибератак и вмешательства в избирательный процесс. В Белом доме считают, что эти меры сработали.

NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Фото: АР

Как сообщает NBC News, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, таким образом власти США решили подчеркнуть значимость предупреждения, сделанного Обамой в сентябре, во время саммита G20 в Китае. Однако, по словам источника, на этот раз американский президент употребил слова "вооруженный конфликт".

"Международное право, включая законы, касающиеся вооруженных конфликтов, распространяется и на действия в киберпространстве. Мы будем оценивать действия России, исходя из данных стандартов", — говорилось в послании, отправленном Обамой 31 октября.

Напомним, ранее американский телеканал NBC News, ссылаясь на высокопоставленные источники в разведке, сообщил, что президент России лично принимал участие в попытках подорвать американские выборы. Руководили Путиным якобы такие мотивы, как желание отомстить Хиллари Клинтон, разобщить союзников США и симпатия к Дональду Трампу. Хотя официального подтверждения этому пока нет и в Белом доме ждут результатов проверки данных разведки, такая версия уже озвучена. В цитадели демократии настаивают, что именно кибератаки и слив личной переписки Хилари Клинтон помогли Трампу победить в президентской гонке.

В сентябре Барак Обама предупредил главу российского государства Владимира Путина о серьезных последствиях продолжения якобы имевших место попыток Москвы повлиять на ход американской предвыборной кампании. На полях саммита G20 в Ханчжоу "во время напряженной встречи Обама без обиняков предупредил Путина о серьезной ответной реакции Америки в случае продолжения" приписываемых РФ "попыток повлиять на выборы или манипулировать голосованием" в США. В тот же день Обама напомнил о наступательном назначении кибервооружений, которыми располагают США.

Тем не менее информация о том, что Россия якобы имеет отношение к утечке сообщений из почты бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, не соответствует действительности. Об этом заявил бывший британский дипломат Крейг Мюррей, ныне работающий на организацию WikiLeaks. Мюррей пояснил, что утечку данных из почты Клинтон организовали не "русские хакеры", а представитель Демократической партии.

Новость о том, что Обама предупреждал Путина "о серьезных последствиях" уже вызвала резонанс среди пользователей твиттера и фейсбука. "Если это правда — то это просто позорище. Ущербный позвонил и топал ногами, а его просто послали нахер, улыбнувшись в телефон. Даже если представить себе, что Россия вмешалась в процесс избирательной компании США, и ДОБИЛАСЬ СВОЕГО — Трамп победил на выборах, то это говорит только о том, что США, как государство, просто мусор. Этим государством манипулирует "региональное слаборазвитое государство — бензоколонка, с разорванной в клочья экономикой, у которой нечего нет такого, что хотели бы покупать остальные страны — кроме оружия…", — пишет на свой странице в Facebook Роман Лукьянов.

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