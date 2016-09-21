Глава Нацразведки США: Россия с 60-х годов вмешивается в наши выборы

Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер рассказал о том, как, по его мнению, Россия на протяжении долгих лет вмешивается во внутренние дела США. Он также выразил опасения по поводу того, что Москва способна посеять в умах американцев сомнения относительно незыблемости избирательной системы их страны.

В интервью The Washington Post Клэппер заявил, будто бы Россия еще с 1961 года так или иначе влияет на ход избирательных кампаний США. С тех пор в арсенале Москвы появились кибератаки. Естественно, хакера Guccifer 2.0 он записал в агенты Кремля.

Напомним, что ранее Guccifer 2.0 категорически отверг свою ангажированность, заявив, что является одиноким искателем правды, не более того.

"Это не должно сильно шокировать людей. Я думаю, возможно, это стало более драматичным, потому что сейчас у них есть инструменты для кибератак", — заявил Клэппер.

"В России есть традиция вмешиваться в выборы — в свои собственные и в чужие", — отметил он.

"Вообще-то у этого процесса давняя предыстория, Россия давно, начиная с 60-х, вмешивается и влияет на выборы. Есть несколько задокументированных случаев, из которых видно, что они (Россия) каким-то образом пытались повлиять на выборы в США. Я бы не сказал, что действительно ясно, что существует какое-то влияние (России) именно на результаты. Но что меня волнует, честно говоря, так это то, что таким образом сеются сомнения, из-за которых потом сомнению подвергается весь процесс (выборов)", — подчеркнул глава Нацразведки.

Напомним, что в недавно опубликованной статье CNN говорилось о том, что СССР как раз таки не позволял себе вмешиваться в дела США, опасаясь непредвиденных последствий. Теперь же Джеймс Клэппер это "опроверг".

Стоит отметить, что сами разговоры о роли Москвы в избирательной системе США подрывают их легитимность, подразумевая, что когда-то в Белый дом попадет ставленник Москвы.

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