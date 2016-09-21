Американский суперэсминец отправили на ремонт еще до выхода в море

Новейший боевой корабль военно-морских сил США, эсминец USS Zumwalt, не смог выйти в плавание из-за течи.

источник фото: http://www.navy.mil/view_image.asp?id=51922

Как сообщает ABC News, в топливе корабля обнаружена морская вода. Отмечается, что эсминец остался на базе в Норфолке, где пройдёт его полный осмотр и ремонт. Стоимость корабля составляет $4 миллиарда.

15 октября эсминец должен прибыть в Балтимор, где будет торжественно сдан в эксплуатацию. Затем он отправится к месту базирования в Сан-Диего.

Ранее представители Управления правительственной отчетности США сообщили, что "военно-морской флот США пережил снижение боевой мощи на 18% с 1998 года".

Все американские эксперты признают, что флот США уменьшается количественно, боевых кораблей осталось всего 273, что меньше, чем было при Рейгане и даже до Первой мировой войны. При этом только 85 кораблей находятся в море в данный момент времени. Это важно, потому что китайцы в случае кризиса в состоянии выставить против США весь свой флот, а также ракеты наземного базирования и самолеты, в то время как американцы могут рассчитывать только на суда, которые в этот момент окажутся под рукой в данном регионе.

Согласно действующему плану закупок ВМС США на 30 лет, флот многоцелевых подводных лодок в 2022 году будет менее допустимого минимума на 48 единиц, а еще через 6 лет останется всего 41 субмарина. Скорее всего, с учетом госдолга в 17 триллионов долларов денег на развитие флота не будет.

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