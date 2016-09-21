НАТО отказалось отвечать за безопасность полетов над Балтикой

НАТО отклонило предложение России по вопросу воздушной безопасности в балтийском регионе, которое предполагает полеты военных самолетов с включенными транспондерами.

По словам источников в альянсе, "предложение мало улучшит воздушную безопасность или позволит избежать российских полетов в опасной близости от кораблей и самолетов западных союзников". Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет газета, некоторые западные эксперты посчитали предложение относительно транспондеров "отвлечением" со стороны России. По их словам, реальной темой, по которой западные страны хотели достичь соглашения с Россией, касались "увеличения прозрачности, а также уведомлений о военных учениях".

Как отмечает WSJ, все самолеты НАТО, в частности и в балтийском регионе, в настоящее время летают с включенными транспондерами. Иногда самолеты США и Норвегии работают без транспондеров, совершая разведывательные и наблюдательные миссии. По словам источников в альянсе, некоторые российские самолеты также не оборудованы транспондерами.

Помимо вопроса транспондеров, НАТО также отклонило идею России о встрече военных экспертов в области воздушной безопасности. Российский постпред при НАТО Александр Грушко в этой связи отметил, что альянс "ищет любые способы оправдать свое решение приостановить практическую кооперацию с Россией".

Тем не менее, ключевые члены НАТО хотят продвижения в военном диалоге с Россией и надеются продолжить переговоры с Россией с целью развития новых мер в области воздушной безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава российского МИДа Сергей Лавров намерены встретиться в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Напомним, 13 апреля США заявили об опасном сближении российским самолетов с американским эсминцем "Дональд Кук" в Балтийском море. Спустя несколько дней представитель Европейского командования Вооруженных сил США заявлял о том, что самолет-разведчик США RC-135 был перехвачен "небезопасным и непрофессиональным способом" российским самолетом Су-27.

В Минобороны заявили, что полеты российских самолетов соответствуют международным правилам использования воздушного пространства. Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков тогда подчеркивал, что у проблемы есть два решения — не летать вблизи российских границ или включать транспондер.

Ранее экс-главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Филип Бридлав заявил, что военным РФ и США необходимо предпринять шаги по снятию напряженности между двумя странами.

"Если мы не сделаем ничего, чтобы остановить эту ужасную схватку, она обрушится на Европу и в конечном итоге на всех", — цитирует Бридлава РИА Новости. Как заявил американских генерал агентству Sputnik, решение этой проблемы позволит "построить надежные доверительные отношения с обеих сторон".

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