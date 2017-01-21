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Источник Правда.Ру

С сайта Белого дома убрали раздел о ЛГТБ-сообществе

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Разделы об ЛГБТ-сообществе и проблеме изменения климата исчезли с официального сайта Белого дома после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа. Данные темы были приоритетными в повестке бывшего лидера страны Барака Обамы.

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Страница, посвященная лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, была предназначена для защиты прав меньшинств. Теперь же аббревиатура ЛГБТ не упоминается на сайте Белого дома вообще, передает ТАСС. Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз говорил, что выступает против однополых браков.

Напомним, еще до инаугурации Трамп сообщил, что после вступления в должность отменит львиную долю указов Барака Обамы. Об этом в интервью Fox News заявил бывший спикер конгресса, соратник Трампа Ньют Гингрич, охарактеризовав последние указы бывшего лидера как "отчаянное безумие".

По словам экспертов, это четыре блока указов. Первый связан с миграционной реформой, второй — с внедрением или введением закона о доступном медицинском страховании, которое известно как Obamacare. Второй — с санкциями. Третий, очень важный комплекс, связан с охраной окружающей среды, он затрагивает интересы бизнеса, накладывая на него определенного рода ограничения по хозяйствованию. Четвертый блок — отмена ограничений в энергетической сфере, на бурение нефти, нефтегазовых разработок в природном шельфе и так далее.

Свои обещания миллиардер выполняет: стало известно, что глава США подписал указ, который "облегчит бремя Obamacare" — закон экс-президента Барака Обамы о защите пациентов и доступной медицинской помощи. пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер воздержался от ответа на вопрос о деталях документа.

Представитель Белого дома добавил, что на следующей неделе состоится первое еженедельное обращение Дональда Трампа к нации.

Напомним, в своей инаугурационной речи Трамп отметил, что Америка станет выигрывать, как никогда раньше.

"Америка станет снова выигрывать, выигрывать, как никогда раньше. Мы вернем наши мечты. Мы построим новые дороги, новые мосты через всю страну. Мы вернем людям работу. Мы построим нашу страну руками американцев и трудом американцев", — подчеркнул Трамп. Трамп не обошел тему терроризма, пообещав стереть это явление с лица земли.

Затронув тему международных отношений, Трамп сказал, что Америка будет стремиться к дружбе со всеми странами, но при понимании, что все защищают свои интересы.

Между тем не утихают разговоры о том, когда встретятся лидеры США и РФ. Сегодня свет на этот вопрос пролил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью телеканалу BBC Песков отметил, что организация встречи Путина с Трампом займёт месяцы, а не недели.

"Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы", — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что не сомневается, что Путин будет готов к встрече.

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