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Источник Правда.Ру

Эксперт: Россия все же помогла Трампу победить

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Сегодня коллегия выборщиков в США подтвердила победу Дональда Трампа, поставив официальную точку в выборах 45-го президента страны и подтвердив результаты всенародного голосования 8 ноября 2016 года.

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Фото: AP

Семеро выборщиков в США отдали свои голоса не тем кандидатам, которые победили в их штатах. При этом самое большее число "отступников" оказалось у демократов.

Из положенных Дональду Трампу по итогам голосования 8 ноября 306 голосов выборщиков он получил только на два меньше — 304. Его соперница Хиллари Клинтон недосчиталась пяти голосов выборщиков, которые проголосовали за других кандидатов, пишет The New York Times. К моменту написания статьи вместо 232 подсчитанных голосов она получила 227.

Прокомментировать результаты голосования коллегии выборщиков Pravda.Ru попросила публициста и общественного деятеля Илью Белоуса.

— Почему выборщики отвернулись от Клинтон? Почему столько голосов было отдано за Трампа? И это несмотря на "промывку мозгов", миллионные петиции "Проголосуйте за Клинтон, выборщики!", и мечты о том, что "вот выборщики не пустят Трампа к власти"…

— В руках этих нескольких человек была практически судьба миллионов граждан США, огромных оборотов в экономике, поэтому они все это время подвергались обработке различными силами, которые противостояли друг другу во время избирательной кампании.

В США сложная многоуровневая система выборов, поэтому есть возможность для дополнительных ходов по устранению конкурентов и, конечно, эта деятельность велась. Мы знаем, какие серьезные силы стоят за ней: это теневые финансовые лидеры, различные семьи — Ротшильды, Рокфеллеры.

— США трясло от кампании "Трампу помог Путин". Выборщики не поверили этому или их это устраивает?

— Я не считаю, что серьезные эксперты и люди, разбирающиеся в политической ситуации в США, могут поверить, что Путин помог Трампу выиграть. Смысл в том, что сближение США с Россией на данный момент глобально интересно практически всем силам: и простым гражданам, и дипломатам, и государственным деятелям.

Дело в том, что Барак Обама за время своего правления нарушил золотое правило Генри Киссинджера, которое он сформулировал в 70-е годы. Он говорил: "Мы можем обострять отношения с Китаем, мы можем обострять отношения с Россией, но никогда не смейте обострять отношения одновременно и с Китаем, и с Россией. Это будет крахом для США".

Так вот, Барак Обама ухитрился испортить отношения и с Россией, и с Китаем. Но на данный момент мы видим нацеленность США на Южно-Китайское море, чтобы воспрепятствовать созданию там китайских искусственных островов и военных баз на них, милитаризацию космоса и прочие нюансы, направленные на ослабление Китая.

На данный момент американцам выгодно сблизиться с Россией, решить проблему сначала на одном фронте. Я думаю, что перед США стоит еще одна глобальная проблема.

Джейкоб Ротшильд недавно выпустил программную инициативу, в которой написал, что увеличение государственного долга США вкупе с повышением ставки ФРС (то есть, получается огромный долг еще и обслуживать дороже станет) является самым непредсказуемым экспериментом в монетарной политике США. Подобная глобалистская политика, политика надувания биржевых пузырей может привести к краху и самих США.

С другой стороны, конечно, косвенно мы помогли. В чем это выражается? В том, что мы видели, что основная выборная риторика все равно строилась вокруг России, потому что взаимоотношения с Россией стали практически ключевым моментом, определяющим существование мира или благополучное существование всех стран.

Понятно, что тот кандидат, который заявлял, что отношения с Россией нужно восстановить, был предпочтителен для граждан США. В то же время Владимир Путин положительно отзывался о Дональде Трампе, об этом писали все СМИ. Все это, в какой-то мере, помогало, хотя не было решающим ключевым моментом.

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Темы Илья Белоус выборы в США Дональд Трамп Хиллари Клинтон
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