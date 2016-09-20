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Источник Правда.Ру

Экс-главком НАТО: Если США и Россия не договорятся - они уничтожат весь мир

Мир » Северная Америка » США и Канада

Экс-главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Филип Бридлав считает, что военным РФ и США необходимо предпринять шаги по снятию напряженности между двумя странами.

Экс-главком НАТО: Если США и Россия не договорятся - они уничтож
Фото: АР

"Если мы не сделаем ничего, чтобы остановить эту ужасную схватку, она обрушится на Европу и в конечном итоге на всех", — цитирует Бридлава РИА Новости.

Как заявил американских генерал агентству Sputnik, решение этой проблемы позволит "построить надежные доверительные отношения с обеих сторон".

Напомним, 19 сентября истек семидневный срок введенного в Сирии режима прекращения огня. Пакет российско-американских договоренностей вступил в силу 12 сентября. Согласно договоренностям, военные России и США должны осуществлять координацию своих ударов.

Однако, 17 сентября в период с 17:00 по 17:50 по Москве в районе аэродрома Дейр-эз-Зор самолетами международной антиигиловской коалиции, возглавляемой США, было нанесено четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящихся в окружении террористических группировок ИГ (запрещена в России). По информации, полученной от сирийского командования в городе Дейр-эз-Зор, в результате удара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 ранены.

Постпред России в ООН Виталий Чуркин на экстренном заседании совета безопасности заявил, что Белому дому придется постараться, чтобы убедить мировое сообщество в том, что это была очередная ошибка, а не провокация или целенаправленная поддержка террористов.

"Очень обидно, что в такой ответственный момент американцы пошли на такие шаги. Можно высказать предположение, что они просто потеряли контроль над ситуацией, потому что они не в состоянии уже длительное время выполнить те обещания, которые нам давали", — сказал Виталий Чуркин.

В свою очередь, постпред США при ООН Саманта Пауэр раскритиковала действия РФ и заявила, что России не следовало созывать чрезвычайное заседание из-за "одного-единственного удара с воздуха, который если и попал по правительственным войскам, то по ошибке".

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