Калифорния и Техас собираются выйти из США по-крымски

Международная конференция, посвященная праву народов на самоопределение, соберет 25 сентября в Москве борцов за независимость со всего мира - из Каталонии, Техаса, Пуэрто-Рико, Ирландии и даже Западной Сахары.

Фото: yescalifornia.org

Примет участие в работе конференции, которую уже успели окрестить "съездом сепаратистов", и президент движения "Yes California!" Луис Джей Маринелли, который уверен, что организация, которую он представляет, будет и дальше добиваться референдума о независимости Калифорнии.

Маринелли надеется, что в ходе конференции сможет заручиться поддержкой других стран: "В будущем, когда мы проведем референдум, нам будет необходимо международное признание результатов народного голосования. Мы рассчитываем на то, что власти России поддержат нас в этом вопросе, так как Крым ранее был отделен от Украины в результате референдума. Мы хотим выйти из состава Штатов аналогичным путем", - сказал он.

В Калифорнии есть такое понятие "инициативный процесс", благодаря чему любой гражданин штата может предложить референдум по какому-либо вопросу. Если будет собрано достаточное количество подписей - 400 тысяч - правительство Калифорнии будет обязано провести голосование по всему штату. Но для этого инициаторы голосования должны будут представить общественности план финансового развития, чтобы доказать необходимость проведения этой процедуры.

Сегодня Калифорния платит больше налогов, чем затем получает из федерального бюджета. В среднем штат отдает примерно на $16 млрд больше, чем ему возвращается обратно, в то время как калифорнийская инфраструктура здравоохранения и образования остаются без финансирования.

"Если говорить об образовании, то у нас самые худшие показатели. Мы хотим иметь возможность самостоятельно распоряжаться нашими налогами у нас - в Калифорнии, а не субсидировать другие штаты, в то время как мы платим самые высокие налоги по стране. К тому же мы не хотим участвовать во внешней политике Америки - мы против зарубежных войн. Нам близка идея многополярного мира - без вот этого «хулиганства» Соединенных Штатов", - заявил Маринелли.

Начать подготовку к референдуму в Калифорнии надеются в начале следующего года. Однако, как говорит лидер движения "Yes California!", уже сейчас граждан намеренно дезинформируют: в СМИ специально распространяют информацию о том, что у Калифорнии огромный долг, и только в составе США она сможет выжить.

Отметим, что в XIX веке американский штат был независим от США и назывался Калифорнийской республикой. В 1850 году коммодор Военно-морского Флота США Джон Слоат высадился в заливе Сан-Франциско и объявил эту территорию принадлежащей Штатам.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, такие же настроения давно уже охватили немалую часть жителей американского штата Техас. А недавно, вдохновленные примером Великобритании, проголосовавшей 23 июня за выход из ЕС, техасцы снова потребовали провести референдум о независимости от США.

Лидер "Националистического движения Техаса" Дэниэл Миллер направил запрос губернатору штата Грегу Эбботту о проведении соответствующего голосования.

"Сейчас для Техаса важно взглянуть на Brexit в качестве источника вдохновения и примера, что и техасцы могут взять власть над своей судьбой. Для техасцев пришло время выступить с нами и бороться за право стать самостоятельной нацией", - приводит The Independent слова Миллера.

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