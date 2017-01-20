Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Вашингтоне идет церемония инаугурации Дональда Трампа

Мир » Северная Америка » США и Канада

 

358466.jpeg
Фото: AP

Церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа проходит на Капитолийском холме в Вашингтоне. Миллиардер ранее написал в своем твиттере: "Все начнется сегодня! Увидимся на присяге. Движение продолжается, работа начинается", — говорится в сообщении.

В ходе торжеств возле Белого дома состоится парад, также запланированы обед с членами конгресса и бал в Вашингтонском выставочном центре.

СМИ сообщают, что на инаугурацию прибыла Хилари Клинтон. Она приехала вместе с мужем Биллом Клинтоном. Бывший госсекретарь заявила, что приехала на инаугурацию нового президента Дональда Трампа для того, чтобы почтить американскую демократию и ее ценности. Она отметила, что никогда не перестанет верить в США и будущее страны.

Также прибыли бывший президент США Джордж Буш — младший с супругой Лорой.

К публике ранее вышли Барак Обама, вице-президент Джозеф Байден, представители конгресса и другие официальные лица, а также семья Дональда Трампа. Сообщается, что до того, как приехать на церемонию, Обама встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Там прошла традиционная для США при передаче власти от президента избранному президенту церемония чаепития. Кроме Трампа и Обамы на ней присутствовали их супруги Мишель и Мелания.

Позже со своим фирменным жестом — большим пальцем, поднятым вверх, появился сам Трамп. Толпа начала скандировать: "Трамп! Трамп!". Кстати, перед церемонией прошел специальный брифинг, на котором представители спецслужб и Пентагона передали избранному президенту ядерный чемоданчик и карту с кодами для его активации и объяснили, как всем этим пользоваться. 

Церемонию открыл председатель инаугурационного комитета сенатор Рой Блант, который отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому тексту, который в 1789 году произносил первый президент США Джордж Вашингтон. Далее выступил Архиепископ Нью-Йорка, кардинал Тимати Долан. Он призвал собравшихся к мудрости, а также сказал, что молится за президента и его семью.

В 20:00 по московскому времени начнется присяга Трампа.

Позже Трамп скажет свою речь. Это обязательный элемент церемонии. В ней президент должен рассказать об основных направлениях своей политики. Кстати, речь миллиардер писал сам.

"По словам Трампа, он хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой, — сообщил историк. — Он сказал, что она будет конкретной и что он сам ее пишет. Да, конечно, в работе над речью принимают участие специалисты, но Трамп хочет, чтобы эта историческая речь была его произведением", — рассказал ранее специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли.

Отметим, что инаугурация проходит при повышенных мерах безопасности. На церемонии работают 28 тысяч полицейских. Как сообщает агентство AP, еще одна мера безопасности в том, что у Трампа для его же блага отобрали телефон.

Власти Вашингтона ожидают около 700-900 тысяч зрителей в центре города. Глава министерства внутренней безопасности США Джен Джонсон сообщил, что 99 различных общественных организаций заявили о планировании акций в столице как в поддержку Трампа, так и против него. Накануне вечером были зафиксированы первые столкновения полиции и протестующих у здания Национального клуба печати в Вашингтоне. Полиция применила слезоточивый газ, несколько человек были задержаны.

Крупная акция протеста прошла в Нью-Йорке у небоскреба Trump Tower. В ней приняли участие несколько тысяч человек, в том числе мэр города Билл де Блазио, актеры Роберт де Ниро и Алек Болдуин.

Читайте также: Инаугурации президентов США: Лидеры напивались, умирали и забывали присягу

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Павел Глоба: Трамп станет "роковым" президентом для США
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Пирог к завтраку
Рецепты
Пирог к завтраку
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Красота
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Комментарии
Актуальная аналитика
Изобретения
Смертельный рой: Беспилотники сбиваются в стаи
Как отдохнуть
Что говорит фэншуй про год Огненного Петуха
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Читательский топ
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Названо главное преимущество "Су-35" над американским "Раптором"
Что грозит России в Гааге: Отберет ли Украина русский Крым?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева

Ситуацию с иском, который Украина подала в Международный суд ООН в Гааге, для Pravda.Ru прокомментировал правовед Анатолий Капустин.

Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Украина
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Наука и техника
Названо главное преимущество "Су-35" над американским "Раптором"
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Финансы
Украина тонет в долгах
Здоровье
Ученые предскажут смерть от Эболы

Более эффективно распределять ресурсы в борьбе с новыми вспышками Эболы поможет открытие генетиков, которые научились определять, умрет ли человек при заражении этим вирусом.

Ученые предскажут смерть от Эболы
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Политика
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Мир
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Наука и техника
Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Фархат Измайлов Смертельный рой: Беспилотники сбиваются в стаи Фархат Измайлов Любовь Степушова Кто сорвет инаугурацию Трампа Любовь Степушова Юрий Носовский "Дас ист фантастиш": Бундесвер взывает к голубым Юрий Носовский
Комментарии
раджаббай байджанов В Минюсте рассказали, почему нельзя ввести пожизненный запрет для россиян на курение
вячеслав судаков ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
vkontakte_368712020 СМИ: Россияне ищут, как попасть в Сирию добровольцем
Георгий Налибов ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
Георгий Налибов ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
Сергей Маузер Что говорит фэншуй про год Огненного Петуха
Георгий Налибов Кремль высказался про отставку правительства
Георгий Налибов Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
ЕВГЕНИЙ МАЛЮТИН Названо главное преимущество "Су-35" над американским "Раптором"
анатолий карась Порошенко закрывает фабрику Roshen в России
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?