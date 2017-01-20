В Вашингтоне идет церемония инаугурации Дональда Трампа

Фото: AP

Церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа проходит на Капитолийском холме в Вашингтоне. Миллиардер ранее написал в своем твиттере: "Все начнется сегодня! Увидимся на присяге. Движение продолжается, работа начинается", — говорится в сообщении.

В ходе торжеств возле Белого дома состоится парад, также запланированы обед с членами конгресса и бал в Вашингтонском выставочном центре.

СМИ сообщают, что на инаугурацию прибыла Хилари Клинтон. Она приехала вместе с мужем Биллом Клинтоном. Бывший госсекретарь заявила, что приехала на инаугурацию нового президента Дональда Трампа для того, чтобы почтить американскую демократию и ее ценности. Она отметила, что никогда не перестанет верить в США и будущее страны.

Также прибыли бывший президент США Джордж Буш — младший с супругой Лорой.

К публике ранее вышли Барак Обама, вице-президент Джозеф Байден, представители конгресса и другие официальные лица, а также семья Дональда Трампа. Сообщается, что до того, как приехать на церемонию, Обама встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Там прошла традиционная для США при передаче власти от президента избранному президенту церемония чаепития. Кроме Трампа и Обамы на ней присутствовали их супруги Мишель и Мелания.

Позже со своим фирменным жестом — большим пальцем, поднятым вверх, появился сам Трамп. Толпа начала скандировать: "Трамп! Трамп!". Кстати, перед церемонией прошел специальный брифинг, на котором представители спецслужб и Пентагона передали избранному президенту ядерный чемоданчик и карту с кодами для его активации и объяснили, как всем этим пользоваться.

Церемонию открыл председатель инаугурационного комитета сенатор Рой Блант, который отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому тексту, который в 1789 году произносил первый президент США Джордж Вашингтон. Далее выступил Архиепископ Нью-Йорка, кардинал Тимати Долан. Он призвал собравшихся к мудрости, а также сказал, что молится за президента и его семью.

В 20:00 по московскому времени начнется присяга Трампа.

Позже Трамп скажет свою речь. Это обязательный элемент церемонии. В ней президент должен рассказать об основных направлениях своей политики. Кстати, речь миллиардер писал сам.

"По словам Трампа, он хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой, — сообщил историк. — Он сказал, что она будет конкретной и что он сам ее пишет. Да, конечно, в работе над речью принимают участие специалисты, но Трамп хочет, чтобы эта историческая речь была его произведением", — рассказал ранее специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли.

Отметим, что инаугурация проходит при повышенных мерах безопасности. На церемонии работают 28 тысяч полицейских. Как сообщает агентство AP, еще одна мера безопасности в том, что у Трампа для его же блага отобрали телефон.

Власти Вашингтона ожидают около 700-900 тысяч зрителей в центре города. Глава министерства внутренней безопасности США Джен Джонсон сообщил, что 99 различных общественных организаций заявили о планировании акций в столице как в поддержку Трампа, так и против него. Накануне вечером были зафиксированы первые столкновения полиции и протестующих у здания Национального клуба печати в Вашингтоне. Полиция применила слезоточивый газ, несколько человек были задержаны.

Крупная акция протеста прошла в Нью-Йорке у небоскреба Trump Tower. В ней приняли участие несколько тысяч человек, в том числе мэр города Билл де Блазио, актеры Роберт де Ниро и Алек Болдуин.

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