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Источник Правда.Ру

В Европе устроили акцию "Прощай, Обама"

Мир » Северная Америка » США и Канада

В Европе активисты попрощались с Бараком Обамой. Акции уже прошли или пройдут в пятницу в нескольких государствах.

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Фото: AP

В частности, накануне, акцию под названием "Прощай, Обама" устроили у посольства США в Берлине. В ней приняли участие активисты, проживающие в Германии, — русские, украинцы, а также жители немецкой столицы.

"У нас был информационный пикет, приуроченный к уходу американской администрации Обамы и приходу новой администрации во главе с Дональдом Трампом", — цитирует одного из участников акции - Олега Музыку из движения "Куликово Поле" - ТАСС.

Выступавшие в ходе акции ораторы выразили надежду на изменение американской политики с приходом Трампа и сближение России и США во имя преодоления международных конфликтов.

Подобные акции пройдут 20 января еще в ряде европейских государств - в частности, в Голландии, Греции, Италии.

Между тем, свое "прощай" американцам Барак Обама сказал в письме. Потребность в этом жесте глава государства объяснил давней традицией, согласно которой уходящий президент оставляет своему преемнику напутственную записку. Однако перед этим он еще раз решил поблагодарить граждан за то, что ему выпала честь стать 44-м президентом США.

"Все, чему я научился за это время, я научился благодаря вам. Вы сделали меня более хорошим президентом и более хорошим человеком. Все эти восемь лет вы были источником доброты, жизнестойкости и надежды, из которых я черпал силу", — говорится в письме.

Причем попрощался Обама с народом не в первый раз. Он уже выступал с заключительной речью перед жителями США. Это прокомментировали в американской прессе.

Уходящий глава Белого дома запомнится американцам невыполненными предвыборными обещаниями и яркими, но бессодержательными речами, сообщило издание National Review.

В заключительной речи президент США постарался объяснить, почему, по его мнению, американская политическая система "потерпела фиаско". Однако, как отмечают обозреватели издания, это мало кому интересно.

"Все восемь лет своего президентства Обама находился во власти одной иллюзии: он считал, что его деятельность заключается в произнесении речей", — пишет автор статьи.

Как ранее сообщала Правда.Ру, четверть граждан США считают, что президент Барак Обама не выполнил обещания, которые давал в ходе предвыборной кампании, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с Центром общественно-политических исследований NORC.

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