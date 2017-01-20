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Источник Правда.Ру

США создают ракету, снаряжённую дронами-убийцами

Мир » Северная Америка » США и Канада

Армия США разработает ракету, способную нести и выпускать целый рой дронов для уничтожения многочисленных целей.

США создают ракету, снаряжённую дронами-убийцами

"Главной целью является создание ракеты дальнего радиуса действия, снаряжённой роем беспилотных летательных систем, которая доставит УППВ до многочисленных целей. Разработка позволит существенно расширить поле применения ракет со стандартной боеголовкой", — приводит издание Defense News сообщение Минобороны Штатов.

Подразумевается, что после высвобождения из ракеты боевой заряд должен снизить скорость, обнаружить цели, приземлиться на них и подорвать боеприпас, установленный на каждом беспилотном летательном аппарате.

Возможными целями, как сообщает Лайф, могут стать танки, крупнокалиберные пушки, бронеавтомобили, склады с ГСМ и боеприпасами. Минобороны предполагает, что данная технология подойдёт и для гражданского применения, когда необходимо попасть в опасную для пребывания человека среду или объект.

Напомним, ранее в США испытали рой ударных мини-дронов для подавления противовоздушной обороны или наступательных вооружений. Напечатанные на 3D-принтере аппараты можно запускать с истребителя или бомбардировщика.

"Беспилотные летательные аппараты сейчас представляют серьезную угрозу не только для систем ПВО, а вообще для войск в целом. И не только для войск, но и для объектов промышленности, государственного управления и энергетики.

Ударные беспилотники США сейчас используют вне всяких международных правил и рамок в Афганистане, в Пакистане, в Сомали, в Сирии, в Ираке и в ряде других стран. Получается, что официально они боевых действий или войн с этими государствами не ведут, а удары по некоторым объектам, которые считают необходимым уничтожить, наносят", — рассказал ранее Pravda.Ru главный редактор журнала "Арсенал Отечества", председатель Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.

Обычными средствами ПВО бороться с таким оружием очень трудно. Для борьбы с массированными налетами робототехнических комплексов необходимо оружие, которое будет воздействовать на дроны на принципиально другом уровне, традиционные средства поражения (стрелковое оружие, системы ПВО и обычные комплексы РЭБ) здесь бессильны.

И такое оружие, в России уже создано: оно не уничтожает дроны физически, не создает для них помехи, а гарантированно выводит из строя радиоэлектронные бортовые системы, превращая дрон в бесполезный кусок мертвого железа и пластика. "Наши системы просто не позволят стае роботов долететь до места назначения", — рассказал ранее представитель ОПК.

Кроме того, как сообщали источники, в России ведется разработка малого разведывательного беспилотного летательный аппарата (БПЛА) с реактивным двигателем, а инжиниринговый центр Самарской области создал прототип сверхлегкого разведывательного беспилотника, массой 600 грамм. Запускать аппарат можно будет с рук.

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