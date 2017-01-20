США создают ракету, снаряжённую дронами-убийцами

Армия США разработает ракету, способную нести и выпускать целый рой дронов для уничтожения многочисленных целей.

"Главной целью является создание ракеты дальнего радиуса действия, снаряжённой роем беспилотных летательных систем, которая доставит УППВ до многочисленных целей. Разработка позволит существенно расширить поле применения ракет со стандартной боеголовкой", — приводит издание Defense News сообщение Минобороны Штатов.

Подразумевается, что после высвобождения из ракеты боевой заряд должен снизить скорость, обнаружить цели, приземлиться на них и подорвать боеприпас, установленный на каждом беспилотном летательном аппарате.

Возможными целями, как сообщает Лайф, могут стать танки, крупнокалиберные пушки, бронеавтомобили, склады с ГСМ и боеприпасами. Минобороны предполагает, что данная технология подойдёт и для гражданского применения, когда необходимо попасть в опасную для пребывания человека среду или объект.

Напомним, ранее в США испытали рой ударных мини-дронов для подавления противовоздушной обороны или наступательных вооружений. Напечатанные на 3D-принтере аппараты можно запускать с истребителя или бомбардировщика.

"Беспилотные летательные аппараты сейчас представляют серьезную угрозу не только для систем ПВО, а вообще для войск в целом. И не только для войск, но и для объектов промышленности, государственного управления и энергетики.

Ударные беспилотники США сейчас используют вне всяких международных правил и рамок в Афганистане, в Пакистане, в Сомали, в Сирии, в Ираке и в ряде других стран. Получается, что официально они боевых действий или войн с этими государствами не ведут, а удары по некоторым объектам, которые считают необходимым уничтожить, наносят", — рассказал ранее Pravda.Ru главный редактор журнала "Арсенал Отечества", председатель Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.

Обычными средствами ПВО бороться с таким оружием очень трудно. Для борьбы с массированными налетами робототехнических комплексов необходимо оружие, которое будет воздействовать на дроны на принципиально другом уровне, традиционные средства поражения (стрелковое оружие, системы ПВО и обычные комплексы РЭБ) здесь бессильны.

И такое оружие, в России уже создано: оно не уничтожает дроны физически, не создает для них помехи, а гарантированно выводит из строя радиоэлектронные бортовые системы, превращая дрон в бесполезный кусок мертвого железа и пластика. "Наши системы просто не позволят стае роботов долететь до места назначения", — рассказал ранее представитель ОПК.

Кроме того, как сообщали источники, в России ведется разработка малого разведывательного беспилотного летательный аппарата (БПЛА) с реактивным двигателем, а инжиниринговый центр Самарской области создал прототип сверхлегкого разведывательного беспилотника, массой 600 грамм. Запускать аппарат можно будет с рук.

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