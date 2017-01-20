Салют над Вашингтоном сложился в "Соединенные Штаты России"

Пользователи социальных сетей заподозрили "вмешательство" России в организацию праздничного салюта в Вашингтоне.

19 января избранный президент США Дональд Трамп вместе с семьей принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к предстоящей инаугурации в Вашингтоне. По словам очевидцев, салют, запущенный над Мемориалом Линкольна, сложился в USR, вместо положенного USA.

Это, естественно вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи пишут сообщения под тэгом #USR и шутят, что это может означать United States of Russia (Соединенные Штаты России).

"Трамп показал свои планы насчет Америки. Добро пожаловать в USR", "Нет, опять… Выглядит, как будто Россия совершила кибератаку на салют на праздничном концерте перед инаугурацией Трампа", "Возможно, это была шутка, которую придумали учредители салюта… Но что, если это не так?", — пишут пользователи Twitter.

Напомним, ранее Госдеп США объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны РФ. В рассекреченной части доклада американских спецслужб о предполагаемой деятельности российских хакеров во время избирательной кампании в США говорится, что хакерские атаки были организованы российскими властями на высшем уровне вплоть до президента Владимира Путина.

"Сейчас Дональд Трамп попадает в неприятную сложную ситуацию. Его обвиняют, что он по сути дела приведен к власти русскими хакерами и Путиным лично, и если Трамп сейчас скажет: "Все это неправда, мы будем дружить с Россией", — тем самым, он косвенно подтвердит, что вроде как с русскими. Ему поставили такую задачу, которую он будет вынужден решать. Хотя Обама и разведсообщество попытались повертеть хвостом, когда заявили, что "да, русские пытались, но не смогли изменить выбор американского народа". И тогда вообще по поводу чего шум? Пытались — но не смогли. А ваша система крепкая, народ порядочный, голосует исходя из собственных убеждений, а не исходя из ваших историй нарушений — и это в расчет не берут, поэтому Трамп победил справедливо. И если этот вывод следует из доклада, то тогда вообще о чем разговор, не понимаю", — рассказал ранее Pravda. Ru политолог, публицист Леонид Крутаков.

Отметим, Россию также включили в топ-5 стран с самыми развитыми специализированными подразделениями по кибербезопасности для военных или разведывательных целей. Как отмечает Zecurion Analytics в докладе, в последнее время российские кибервойска всё чаще привлекают для шпионажа, кибератак и информационных войн, включающих "различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран".

Власти США считают, что именно Росссия снабжает WikiLeaks материалами, украденными во время избирательной кампании в США. Однако, основатель сайта разоблачений Джулиан Ассанж ранее неоднократно отвергал информацию о том, что он каким-то образом сотрудничает с российскими властями.

Как заявил бывший британский дипломат Крейг Мюррей, ныне работающий на организацию WikiLeaks, утечку данных из почты Клинтон организовали не "русские хакеры", а представитель Демократической партии. "Ни одна из утечек не поступила от русских, — говорит Мюррей. — Источник имел легальный доступ к информации. Документы были получены в результате инсайдерских утечек, а не взлома компьютеров". Экс-дипломат добавил, что он лично ездил в Вашингтон, где и состоялась передача документов.

Отметим, борьба в сфере кибертехнологий в последнее время приобрела в США несколько истерический характер. Сообщалось, что ЦРУ по поручению Барака Обамы готовит мощную кибератаку против России.

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