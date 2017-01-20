Мэр Нью-Йорка и звезды Голливуда вышли на митинг против Трампа

В Нью-Йорке прошел митинг против избранного президента США Дональда Трампа за день до его инаугурации. Общий тон выступлениям, которые прошли около небоскреба "Трамп тауэр" на Манхэттене, задавали мэр города Билл де Блазио, видный проповедник Альфред Шарптон, режиссер Майкл Мур, певица Шер, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало.

Фото: АР

По словам Роберта Де Ниро, избранный президент Дональд Трамп является "дурным примером для всей страны и для Нью-Йорка". В свою очередь Болдуин крайне критически отозвался о назначенцах в новую администрацию. "Эти люди являются просто бесчестьем, но надежда все-таки есть. Отличительной чертой нью-йоркцев является то, что они не сдаются и не прогибаются", — отметил актер.

Кинорежиссер Майкл Мур заявил, что в США наступает очень опасное время своей истории. "Это будет хуже, чем вы можете себе помыслить", — передает The Hollywood Reporter слова Мура. "Этим вечером мы собрались, чтобы защитить нечто драгоценное для всех нас. И это каждый из нас", — заметил Руффало. К нему присоединились также актрисы Джулиана Мур, Мариса Томей и Шейлин Вудли.

Отметим, акции подобного рода проходят во многих городах США с минувших выходных. Сотни американцев намерены предпринять попытку сорвать церемонию инаугурации Трампа, которая состоится 20 января в Вашингтоне. Отмечается, что для обеспечения порядка в ходе инаугурации будут дополнительно мобилизованы 3 тысячи полицейских и 5 тысяч бойцов Национальной гвардии США.

Сама церемония инаугурации нового главы государства, которая состоится сегодня у стен Конгресса, обещает стать более короткой и деловой, чем у его предшественников. По оценке газеты Washington Post, затраты на проведение инаугурационных мероприятий могут составить от $175 млн до $200 млн.

По сведениям источников The New York Times, в Вашингтон на инаугурацию приедут около одного миллиона сторонников Трампа. Спецслужбы считают, что в этот же день на улицах столицы пройдут массовые демонстрации протеста против реализации предвыборных обещаний республиканца.

Напомним, большинство выборщиков 19 декабря отдали свои голоса за Трампа - 304 против 227 у Клинтон. Правда, оба кандидата — и Трамп, и Клинтон — стали одними из самых непопулярных за последние десятилетия. У обоих антирейтинги заметно превышали уровень поддержки. Многие эксперты считают, что голосование происходило по принципу не "за", а "против". Вероятно, все эти факторы привели к рекордному числу недобросовестных выборщиков — так называют тех, кто отказался поддержать кандидата, за которого проголосовало большинство жителей представляемого ими штата.

По мнению экспертов, после этих выборов дискуссия о замене существующей системы прямым голосованием в США возобновится. Ранее Pravda. Ru сообщала об этом. Такой законопроект в ноябре внесла в конгресс сенатор от штата Калифорния Барбара Боксер. Он подразумевает ликвидацию института выборщиков. Сейчас, по сути, главу государства выбирают именно они.

Как сообщают американские СМИ, Дональд Трамп в первые дни после инаугурации может отменить 70% последних указов Барака Обамы. Об этом в интервью Fox News заявил бывший спикер конгресса, соратник Трампа Ньют Гингрич, охарактеризовав последние указы действующего лидера как "отчаянное безумие".

По словам экспертов, это четыре блока указов. Первый связан с миграционной реформой, второй — с внедрением или введением закона о доступном медицинском страховании, которое известно как Obamacare. Второй — с санкциями. Третий, очень важный комплекс, связан с охраной окружающей среды, он затрагивает интересы бизнеса, накладывая на него определенного рода ограничения по хозяйствованию. Четвертый блок — отмена ограничений в энергетической сфере, на бурение нефти, нефтегазовых разработок в природном шельфе и так далее.

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