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Источник Правда.Ру

Дипломат США: Россия все же изменила мировой порядок

Мир » Северная Америка » США и Канада

Бывший советник Джорджа Буша — младшего Томас Грэм, считает, что, "демонизируя Путина, Запад расписывается в неуверенности в собственных силах". В интервью NPR он заявил, что не понимает, для чего нужно продолжать снова и снова наказывать Россию.

Дипломат США: Россия все же изменила мировой порядок

"Наказывать, наказывать, наказывать — для чего? Чего мы пытаемся достичь? Это похоже на подмену разумной политики. Речь не о продолжении дел в привычном режиме, а об установлении дипломатических каналов и сокращении риска нежелательной конфронтации", — заявил Грэм.

Как пишет NPR, политик никак не связан с "переходной" командой Трампа, однако его взгляды на отношения с Россией примиряют разные ветви внутри республиканской партии. Кроме того, Грэм — деловой партнёр бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, сохраняющего неплохие отношения с Владимиром Путиным.

"Демонизация Путина — это отражение нашей понижающейся уверенности в собственных силах. Проще винить Путина, — считает Грэм. — Всё, что способствует разобщённости в Европе. Россия сейчас манипулирует Западом, и это обходится ей очень дёшево: "Что-то неожиданно всплывает, и мы приходим в бешенство".

По мнению бывшего советника Буша-младшего, западные санкции, введённые против Кремля в 2014 году остановили ещё более агрессивные действия России на Украине. Тем не менее он предостерегает от дальнейшей изоляции Москвы. "Если просто ужесточать санкции, кризис на Украине не урегулировать. Кроме того, не в наших стратегических интересах, чтобы российская экономика чрезмерно ослабла, и Россия развернулась к Китаю. Мы должны рассматривать Россию в глобальном контексте", — сказал изданию политик.

"Она обладает значительной военной мощью, как мы видели в сфере кибернетики. Это крупная держава, и мы должны с этим смириться. Она будет частью стабильного мирового порядка. Сейчас самое время для новой политики в отношении России, — считает Томас Грэм. — Это не холодная война и не стратегическое партнёрство в период после холодной войны. Мировой порядок меняется. Нам нужно найти новое равновесие".

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы поладить с российским лидером Владимиром Путиным, но не поддерживает идею "перезагрузки" отношений между двумя странами.

Как сообщала газета The New York Times, на встрече с журналистами Трамп "сообщил, что разговаривал с президентом Владимиром Путиным после победы на выборах, но не предоставил деталей беседы". Республиканец Дональд Трамп сказал, что было бы здорово, если бы он и Путин могли поладить. Однако он отверг идею какого-либо потепления отношений, которое называлось бы "перезагрузкой".

"Я бы не стал использовать этот термин после всего, что произошло", — приводит The New York Times слова избранного президента. Как сообщает издание, Трамп лишь в общих чертах затронул вопросы внешней политики. В частности, политик заявил о необходимости прекратить "безумие, которое творится сейчас в Сирии".

Отметим, после выборов в США Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Политики сошлись в оценке состояния отношений между Москвой и Вашингтоном, назвав его неудовлетворительным, и высказались в пользу активной работы по их нормализации.

Ранее обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова писала, что не надо впадать в эйфорию. "Трампа сейчас будут воспитывать и перевоспитывать, чтобы он стал понимать приказы, в том числе республиканского конгресса, который считает его выскочкой. Маккейн сотоварищи не простили ему насмешек и самоуверенности. Поэтому главное геополитическое сражение для России впереди. Отметим, в ходе своих публичных выступлений и интервью республиканец неоднократно говорил, что "было бы неплохо, если бы Москва и Вашингштон поладили". Трамп заявлял, что рассчитывает на "очень, очень хорошие отношения с Путиным, Россией". Новый президент также говорил о намерении "рассмотреть" вопрос о признании Крыма частью России. 45-й президент Штатов отметил, что будет ставить интересы Америки выше всего, но при этом честно поступать со всеми в мире.

Одно можно с уверенностью сказать, что Украиной Трамп плотно заниматься не будет. Он найдет компромисс с Путиным, а потом и вовсе спустит дело на тормозах. По одной простой причине. Нельзя вкладываться в дело с ненадежным партнером — бизнес прогорит. Что касается Сирии, то можно ожидать корректировку курса и опять же компромисса. Не потому, что Трамп любит русских или Путина, а потому что Америка не может одновременно сдерживать Россию и Китай, когда дома не так уж все хорошо, а точнее сказать — плохо".

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