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Источник Правда.Ру

"Куривший" Обама напоследок помиловал сотни наркоманов

Мир » Северная Америка » США и Канада

Действующий президент США Барак Обама смягчил наказание 330 заключенным, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях страны по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Куривший Обама напоследок помиловал сотни наркоманов
Фото: АР

Как сообщается на сайте Белого дома, в общем счете на посту президента США Обама смягчил действия 1715 приговоров, что является максимумом за действие администраций 13 предыдущих американских лидеров. Среди всех попавших под кампанию 568 человек были приговорены к пожизненному заключению

Напомним, 18 января глава государства сократил сроки заключения для 209 человек, еще 64 были помилованы, среди них — информатор портала WikiLeaks Челси Мэннинг, который передал более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 20093–2010 годах.

Отметим, мода на легализацию марихуаны и других наркотических веществ в США набирает обороты, ранее Обама заявил, что курение марихуаны — просто плохая привычка.

Консервативная Америка сделала первые шаги к легализации "легких" наркотиков — штаты получили право определять свою позицию относительно распространения марихуаны. Первыми, легализовавшими каннабис, стали штат Вашингтон и Колорадо. За считанные дни выручка едва открывшихся магазинов в Колорадо достигла 1 млн. долларов.

Даже Барак Обама признался в том, что в юности употреблял марихуану: "Как известно, в подростковом возрасте я курил "травку". Я считаю это плохой привычкой и пороком, схожим с курением сигарет. Сигареты я курил в юношеском возрасте и на протяжении длительного отрезка своей взрослой жизни", — рассказал глава Белого дома. "Не думаю, что марихуана опаснее, чем алкоголь", — добавил он.

Кроме того, согласно заявлениям автора книги "Барак Обама. История" Дэвида Маранисса юный ученик старшей школы Барак Обама пользовался авторитетом у одноклассников благодаря своему положению: будущий президент США был главарем банды по продаже наркотиков различной степени тяжести.

Кроме того, он был членом допинг-группы в средней школе. Группа Обамы и его товарищей называлась "Чумовая банда" и, по воспоминаниям учеников школы, наводила ужас на местных жителей.

Любимым развлечением школьника Барака, по словам Маранисса, было сидение в машине с приятелями с наглухо закрытыми окнами и закуривание разом нескольких трубок.

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