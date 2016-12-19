Трамп: Выборщики Клинтон ведут себя недостойно

Избранный президент США Дональд Трамп ответил на многочисленные нападки своих противников, призывающих выборщиков от Республиканской партии голосовать против него. В частности, он заявил, что их поведение является недопустимым.

Фото: AP

"Если бы многие мои сторонники действовали так же и угрожали людям, как делают те, кто проиграл выборы, их бы презирали и обзывали ужасными словами!" — написал республиканец в своем Twitter.

Как ранее сообщала Правда. Ру, деятельность Демократической партии США проверяло Федеральным бюро расследований. Причина тому — непрекращающиеся угрозы в адрес выборщиков. Кроме того, ФБР пыталось выяснить, кто же финансирует протесты против республиканцев, не прекращающиеся в стране.

Об этом в своем материале писал обозреватель Observer Остин Бэй. Давление на выборщиков, по мнению журналиста, достигло совершенно неприличных величин. "Не единожды мне угрожали расправой и желали смерти, и все это ради того, чтобы я проголосовал за Клинтон", — приводит слова выборщика из штата Мичиган автор статьи. Бэй считает, что многочисленные угрозы должны стать предметом тщательного расследования, иначе ситуация рискует "выйти из-под контроля".

Противники Трампа ссылались на то, что Клинтон стала лидером народного голосования, обогнав Трампа по голосам избирателей, а также на то, что миллиардер победил благодаря "вмешательству России".

После этого стала появляться информация, что выборщики отказываются голосовать за Трампа.

Напомним, для избрания президентом США необходимы 270 голосов членов коллегии выборщиков. По итогам голосования 8 ноября Дональд Трамп заручился поддержкой 306 выборщиков, а его соперница Хиллари Клинтон — 232. Граждане США, выступающие против республиканца хотят уговорить 37 выборщиков выступить против своего однопартийца.

Между тем эксперты уверены: американцы свой выбор сделали, а воют между собой сейчас элиты. Сейчас в Соединенных Штатах идет сложная тактическая борьба между оппонентами избранного президента и собственно "трампистами". Оппоненты пытаются создать условия, при которых Трамп президентом не станет. Читайте подробнее в материале: В США воюют элиты, народ выбор сделал.

Сам Трамп, похоже, в своей победе уверен. Недавно миллиардер заявил, что хочет рекордную инаугурацию. Он пригласил своих сторонников на официальную церемонию инаугурации с призывом установить рекорд посещаемости на подобных мероприятиях.

"Мы все это сделали вместе! Я надеюсь, что движение сторонников поедет в Вашингтон 20 января на инаугурацию. Давайте установим абсолютный рекорд", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По оценкам полиции, за церемонией инаугурации президента Барака Обамы в 2013 году наблюдали от 600 до 800 тысяч человек.

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