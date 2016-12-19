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Маккейн заявил об утрате мирового лидерства США при Обаме

Мир » Северная Америка » США и Канада

Последние события свидетельствуют о том, что США потеряли свое лидерство в мире. Об этом заявил сенатор Республиканской партии от штата Аризона Джон Маккейн.

Маккейн заявил об утрате мирового лидерства США при Обаме

"Это знак возможного подрыва мирового порядка, установленного после Второй мировой войны, который был одним из самых мирных периодов во всемирной истории", — цитирует его CNN.

Под последними событиями республиканец имеет в виду ситуацию в сирийском Алеппо, атаки хакеров во время президентских выборов в США, а также захват американского неуправляемого подводного аппарата в международных водах Южно-Китайского моря. По мнению Джона Маккейна, причиной всего этого стал полный провал лидерства Америки.

Напомним, ранее ведущее мировое издание Financial Times признало, что Запад уже перестал воспринимать США как единственную сверхдержаву. Однако, Барак Обама делал другие заявления. В интервью Fox News он заявлял, что только США "может гарантировать себе доминирование в XXI веке", о праве "выкручивать всему миру руки" и "исключительности" Америки. Кроме того, Обама заявил — Россия всего лишь "региональная держава, и не из-за силы, а из-за своей слабости является угрозой для некоторых своих соседей".

По мнению эксперта по национальной безопасности Кейти Макфарланд, провальная политика Барака Обамы привела к тому, что США уступили России роль ключевого игрока на Ближнем Востоке. По ее словам, политика Обамы привела к тому, что Америке откровенно хамят.

"Его дурачит Владимир Путин, дурачат русские, дурачат китайцы, северокорейцы и иранцы. США позволяют помыкать собой. О нас забывают, нам хамят. Это проявляется как в незначительных вещах, когда президенту не смогли найти трап для самолета, так и в значительных, когда русские прямым текстом говорят США: "Послушайте, ребята, если вы будете нам мешать, мы вас разбомбим". И у Америки нет никакого дополнительного преимущества", — сообщила Макфарланд в эфире телеканала Fox News 5 сентября.

"Нужно понимать, что США сейчас не могут контролировать все происходящие события и вмешиваться в них. Во-первых, США затеяли крупную военную операцию в Ираке со взятием Мосула. Во-вторых, среди военных США есть определенная обеспокоенность тем, что грядущее вступление в должность в январе нового президента США может привести к пересмотру важнейших аспектов ближневосточной политики США. Поэтому они и не склонны делать чрезвычайные авантюрные шаги до вступления Трампа в должность", — рассказал ранее Pravda.Ru историк, политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов.

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