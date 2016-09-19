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Источник Правда.Ру

В США около тысячи мигрантов получили гражданство незаконно

Мир » Северная Америка » США и Канада

В США 858 мигрантов смогли незаконно получить новое гражданство, предоставив в миграционную службу недостоверные личные данные. Об этом говорится в опубликованном отчете генерального инспектора министерства внутренней безопасности США.

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 Отмечается, что указанные люди иммигранты были из стран, представляющих "особый интерес" для национальной безопасности США, а потому, должны походить тщательную проверку.

Как выяснилось, желающие получить гражданство США предоставляли недостоверные данные о дате рождения или другие имена. Установить подлог удалось лишь после того, как выяснилось, что отпечатков пальцев новых граждан нет в соответствующей базе данных. В ведомстве пояснили, что во всем была виновата старая система на бумажных носителях, электронный поиск по которой невозможен.

Последующая проверка показала, что еще 953 человека получили легальный статус в США, имея на руках решение о депортации.

Также отмечается, что в электронной базе данных отсутствуют отпечатки пальцев порядка 315 тысяч человек, которые подлежат депортации. Это значит, что все эти люди преспокойно могут проживать в США по поддельным документам, мало того — получить работу, например, в порту или в аэропорту.

В связи с этим всем связанным с этим вопросом ведомствам рекомендовано активизировать работу по наполнению базы данных и своевременному переводу информации с бумажных носителей в электронные.

28 августа посол США в Иордании Элис Уэлс заявила, что в грядущий понедельник Штатыблизки к выполнению намеченной нормы по приему 10 тысяч беженцев из Сирии.

В преддверии выборов программа по приему беженцев из Сирии обращает на себя особое внимание. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп ранее отметил, что сирийские беженцы представляют потенциальную угрозу для безопасности страны.

Элис Уэлс также отметила, что каждого беженца, принимаемого Штатами, проверяют спецслужбы. При этом, предпочтение при приеме беженцев в страну в рамках данной программы отдается жертвам насилия, нуждающимся в медицинской помощи или детям.

Напомним, что план Обамы по приему беженцев раскритиковали 72% американцев. Согласно опросу, проведенному Rasmussen Report. Инициативу осудили 49% американцев, ответивших исследователям, что не только сирийцев не хотят видеть в стране, но и любых других граждан с ближневосточного региона.

План интеграции беженцев в США поддержали только 20% населения, еще 22% отметили, что их можно распределить по другим странам, а семь процентов считают, что Вашингтон может принять более десяти тысяч переселенцев из Сирии.

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Темы США мигранты гражданство
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