Daily Mail: Америка репетирует войну с Россией над "Зоной 51"

В небе над "Зоной 51" в штате Невада, которая является одной из самых секретных военных баз ВВС США прошли учебные бои между истребителями Су-27 российского производства и американским F-16.

Как пишет британское издание Daily Mail, роль "вражеского" самолета выполнял одноместный истребитель Су-27П, он был перехвачен истребителем F-16, поднявшимся с расположенной неподалеку авиабазы "Неллис". Эти два истребителя в течение 25 минут вели воздушный бой друг с другом на высотах от 6 тысяч метров до 10 тысяч метров.

"Это были потрясающие сцены — российский истребитель атакует боевой самолет ВВС США F-16 в ходе имитационного боя, который сам по себе может служить свидетельством того, что Америка готовится к возможной войне с Москвой", — пишет издание.

Сообщается, что опубликованные снимки были сделаны авиадиспетчером Филом Дрейком, учения прошли в тот день, когда Дональд Трамп был избран президентом.

Отметим, издание The National Interest не так давно писало о том, что американский истребитель F-22 "не видит" цель в инфракрасном спектре, у него нет инфракрасных радаров поиска и сопровождения цели. В то же время некоторые из потенциальных противников американского истребителя, в частности Су-35, обладают системами инфракрасного поиска и сопровождения, благодаря которым способны отслеживать F-22 по тепловому следу.

Кроме того, у F-22 нет радаров бокового слежения, что вынуждает самолет продолжать движение прямым курсом, сближаясь с зоной поражения ракет противника.

Ранее в американском СМИ Business Insider появился материал, в котором рассказывается о том, что истребитель пятого поколения F-35 существенно уступает своему коллеге — истребителю четвертого поколения F-16.

Выводы были сделаны после проведения испытаний, когда оба истребителя попробовали себя в небе, сымитировав бой. Летчик, управлявший новым истребителем, пожаловался, что машина не столь маневренна, также невысокая угловая скорость самолета не дает возможности догнать F-16.

Другие специалисты, которых цитирует издание, отмечают, что F-35 не стоит даже сравнивать с российскими и китайскими истребителями пятого поколения, подчеркивая, что новая американская боевая машина значительно их слабее.

Добавим, ранее газета Air Forces Times сообщала о том, что американскому истребителю F-16 64-й эскадрильи военно-воздушных сил США Пентагон дал имя "Агрессор". Самолет окрашен также, как российский истребитель Су-35. Помимо краски, на крыльях американского истребителя нанесены красные пятиконечные звезды военно-воздушных сил России.

Air Forces Times добавила, что часть машин эскадрильи "Агрессор" получит камуфляж Shark. Тот же, что и у российских истребителей пятого поколения Т-50.

Истребитель "Агрессор" выполняет роль условного противника в военных учениях американской авиации. Как сообщил начальник разведки 64-й эскадрильи капитан Кен Спиро, новая схема раскраски воспроизводит вероятного противника. "Существуют противники, раскрашивающие свои самолеты таким образом, и мы делаем свои машины похожими на них", — сообщил Спиро.

По мнению аналитиков Совета национальной разведки США, лидерство Вашингтона в мире находится под угрозой, этот факт может спровоцировать резкий рост вооруженных конфликтов, угроза возникновения которых станет максимальной со времен холодной войны. Причиной этого может стать нестабильное положение США в мире, а также "Запад, который сосредоточен сам на себе". Именно в связи с этим Россия и Китай решатся на оспаривание влияния Вашингтона.

"Эти тенденции будут стремиться к одной точке с беспрецедентной скоростью, что усложнит руководство и сотрудничество и изменит природу власти, в корне меняя глобальный ландшафт", — говорится в докладе, который получил название "Глобальные тренды: парадокс прогресса". Аналитики также заявили, что в ближайшие несколько лет мир столкнется с еще большей угрозой терроризма из-за привлечения отдельными лицами "новых технологий, идей и отношений".

По мнению Совета нацразведки США, "демарш" России и Китая может и не привести к "горячей войне", но способен вызвать увеличение "риска неверных оценок". Результатом этих противоречий может стать рост угрозы конфликтов "до уровня, который не был замечен со времен холодной войны".

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