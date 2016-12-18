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Источник Правда.Ру

Exxon Mobil побеждает в Сенате законопроект о санкциях против России

Мир » Северная Америка » США и Канада

Законопроекту, который бы сделал невозможным для следующего после Обамы президента невозможным снятие санкций с России, успешно противостоит в сенате США корпорация Exxon Mobil.

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Фото: AP

Всячески затягивая рассмотрение этого законопроекта в сенате, корпорация расчищает себе путь для перезапуска программы стоимостью в миллиарды долларов, пишет Politico.

Усилиям корпорации сможет оказать заметную помощь  Рекс Тиллерсон в том случае, если его кандидатура на должность госсекретаря будет утверждена.

Как напоминает  издание, санкции США против России были введены в 2014 году по инициативе президента Барака Обамы. Следующий президент, а в данном случае это Дональд Трамп, может "одним росчерком пера" эти санкции отменить, пишет Poliotico.

Для того, чтобы это было невозможно сделать, еще в апреле 2016 года на рассмотрения конгресса США поступил Акт о стабильности и демократии для Украины. В документе, составленном членами  палаты представителей США демократом Элиотом Энгелом и республиканцев Адамом Кизингером,  оговариваются условия снятия санкций с РФ.

Согласно предложенному законопроекту глава США не сможет снять санкции с России, пока Украина на восстановит свой контроль над Крымом.

В Акте указано, что санкции в отношении Москвы будут сохранятся,  пока Конгрессу не будет представлено подтверждение «восстановления суверенитета Украины над Крымом», и пока полуостров не будет признан демократически избранным украинским правительством.

Если  этот законопроект будет принят, его действие продолжиться в течение пяти лет. Рассмотрение предложенного Акта должно было состояться еще на минувшей неделе. Однако, отмечает Politico, под влиянием лоббистов компании Exxon Mobil, этого так и не произошло. А уже 3 января 2017 года к работе приступит сенат уже другого созыва.

Надо отметить, что лоббизм, зародившийся когда-то на Уайтхолле, где в фойе британских правительственных учреждений депутатов и других властных чиновников поджидали люди с "особыми интересами" и туго набитыми конвертами, прижился в США (и, кстати, еще в Брюсселе).

Сегодня это вполне легальный вид деятельности, регламентируемый законодательством. После принятия закона о лоббизме в США появились компании, занимающиеся именно таким способом продвижения интересов не только профессиональных или этнических групп, но и целых государств.

Как известно, антироссийские санкции принесли Exxon Mobil большие убытки, не менее миллиарда долларов. Корпорация была вынуждена заморозить несколько проектов, которые она осуществляла совместно в Роснефтью. Как отмечает Politico, эта ситуация стала причиной больших разногласий между корпорацией Exxon Mobil и американскими властями.

Напомним, как сообщала Правда.Ру,  13 декабря президент США Дональд Трамп предложит занять пост госсекретаря американскому предпринимателю, председателю совета директоров и CEO Exxon Mobil Рексу Тиллерсону, который в тот же день заявил о своей отставке с занимаемой в корпорации должности.

Трамп, по словам его окружения, выбрал Тиллерсона, увидев в нем человека, способного добиваться поставленных результатов в переговорах с любыми партнерами, а также обладающего обширными деловыми связями по всей планете. Теперь - дело за утверждением кандидатуры госсекретаря в американском сенате.

"Это, пожалуй, самый, с одной стороны, радикальный выбор Трампа, а с другой - самый революционный. Наверное, оба термина здесь подходят", - сказал в интервью Pravda.Ru президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Трамп говорил о том, что он полностью переформатирует всю эту американскую внешнюю политику. Тиллерсон - единственный, кто действительно может эту революцию совершить. Он считает, что всем странам, которые хотят иметь хорошие отношения, Америка ответит тем же. Exxon Mobil - это самая большая компания в мире, и успешная компания. То есть везде, где есть нефть, там есть Exxon Mobil. У ее руководителя колоссальный опыт договоренностей с лидерами Арабского Востока, Латинской Америки.

"И тут Трамп сделал, я считаю, великолепный выбор. Вопрос - даст ли ему сенат это осуществить. Надо сказать, что шансы не очень велики, к сожалению, поскольку у демократов своя позиция. Они до сих пор не могут пережить поражения Хиллари Клинтон, и они сейчас инициируют расследование того, что вообще Трамп выиграл благодаря помощи России, что Россия вторглась в переписку Хиллари", - отметил Лозанский.

Напомним, выдвижение Тиллерсона  уже поддержал лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл.

"Многолетний опыт Рекса Тиллерсона общепризнан за перспективное стратегическое планирование, управление международным партнерством и рисками, а также за целенаправленное лидерство (компании - ред.) по всему миру", - говорится в заявлении Макконнелла.

Кроме того, сенатор отметил тот факт, что после восьми лет "неясного управления администрации Обамы", Тиллерсон сможет проявить свои "критически важные навыки, знания и возможности в этой важной роли".

Каковы шансы Рекса Тиллерсона пройти утверждение в сенате? Об этом  обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова рассуждает в своем материале "Пройдет ли Тиллерсон сквозь Маккейна и Ко?".

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Темы сенат США Барак Обама Дональд Трамп корпорация Exxon Mobil санкции против России
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