В случае болезни Клинтон демократы заменят её на Сандерса

Согласно опросу американского аналитического центра Rasmussen Reports, большинство сторонников Демократической партии США согласны заменить Хиллари Клинтон на Берни Сандерса, если того потребует здоровье нынешнего кандидата.

Фото: АР

Как сообщает RT, 48% опрошенных высказались за кандидатуру демократа Берни Сандерса, 22% поставили бы на её место вице-президента США Джо Байдена, 14% — сенатора от штата Вирджиния Тима Кейна.

46% опрошенных считают, что СМИ уделяют излишне много времени здоровью их главного кандидата. 28% убеждены в обратном — журналистам необходимо уделять больше внимания этой проблеме.

Напомним, после того как Хиллари Клинтон стало плохо во время церемонии памяти жертв теракта 11 сентября, личный врач кандидата в президенты США диагностировал у нее пневмонию. Хиллари Клинтон была вынуждена покинуть мероприятие досрочно из-за плохого самочувствия, а на пути к своему фургону она чуть не упала, и дальше ее уже вели охранники.

"В американской политической системе наблюдается серьезный кризис, мы видим, что один из кандидатов не совсем дееспособен. Рузвельт был колясочником, инвалидом, но никто не скрывал факт его болезни, избиратели об этом знали заранее. Штаб Хиллари скрывает от американцев то обстоятельство, которое помешает эффективной работе Клинтон", — рассказал Правде. Ру заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По мнению Владимира Шаповалова, в США необходимо начать процесс разбирательства, организовать общественную и парламентскую дискуссии, выяснить почему лидеры Демократической партии посчитали возможным скрыть общественно значимую информацию от избирателей.

"Будет правильно, если Демократическая партия заменит кандидата. Более того, сама Хиллари должна отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании. Но вряд ли это произойдет, Клинтон вышла на финишную прямую, все финансовые корпорации вложились в избирательную кампанию кандидата. Демократическая партия попытается замять скандал", — считает Владимир Шаповалов.

По словам Владимира Шаповалова, отшутиться Хиллари Клинтон уже не получится. "Случай, при котором личный врач Хиллари обозначает диагноз, свидетельствует о серьезности ситуации. Если бы у избирательного штаба были малейшие шансы избежать этого, они бы стояли до конца и отрицали любые признаки болезни. Но ситуация вышла из-под контроля, и отрицать очевидное больше невозможно", — сказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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