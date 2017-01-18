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Источник Правда.Ру

Эксперт: Из дела о домогательствах Трампа сделают пиар-акцию

Мир » Северная Америка » США и Канада

 

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Фото: AP

Американка Саммер Зервос, обвинившая избранного президента США Дональда Трампа в домогательствах, подала против него судебный иск о защите чести и достоинства. Зервос утверждает, что в 2007 году, когда она встретилась с Трампом, чтобы обсудить возможность трудоустройства, миллиардер начал ее домогаться. Трамп опроверг данные утверждения, назвав Зервос лгуньей и заявив, что она хочет славы.

Как отреагирует на очередное обвинение в адрес избранного президента американское общество, Правда.Ру узнала у политолога-американиста Виктора Олевича.

— Повторится ли история Билла Клинтона и Моники Левински?

— Это принципиально другая история. В истории Билла Клинтона и Моники Левински все это происходило во время президентского срок Билла Клинтона, в Белом доме. И он был уличен в том, что лгал под присягой об этих действиях. Дело вывели на рассмотрение конгресса, нижняя палата вынесла против Клинтона импичмент, а затем в сенате он был оправдан.

Обвинения против Дональда Трампа касаются дел давно ушедших дней. События якобы имели место в 2007 году, и женщина, которая выдвигает эти обвинения, ранее в суды не обращалась по этому поводу. Совершенно очевидно, что эти действия привязаны ко вступлению Дональда Трампа в должность президента, к его успешному избранию. Понятно, что если бы он не победил в ноябре, то мы бы об этом деле вообще не услышали бы больше, и эта женщина не подавала бы сейчас в суд.

Более того, она наняла известного юриста Глорию Олред себе в адвокаты. Этот юрист известна тем, что делает из судебного процесса большой медийный информационный повод, пиар-акцию. И в этом весь смысл — нанести максимальный репутационный ущерб Дональду Трампу в первые месяцы его работы в качестве нового, 45-го президента США. Совершенно очевиден политический подтекст этих судебных действий.

— Какой реакции ждать от американского общества?

— В данном случае о лжи под присягой вообще речи не идет. В такого рода действиях Дональд Трамп не обвиняется. Обвинение в том, что он какие-то действия предпринимал против этой женщины много лет назад, несостоятельно. В принципе, даже не только сторонники Трампа, но и те, кто настроен критично по отношению к нему, не склонны воспринимать подобные обвинения всерьез.

Надо сказать, что подобные обвинения могут найти определенную симпатию у феминистского сообщества США, у борцов за права женщин, у тех, кто активно поддерживал кандидатуру Хиллари Клинтон. Ведь не будем забывать, что Клинтон позиционировала себя именно как кандидата-феминистку, как защитницу прав американских женщин, несмотря на то, что, будучи первой леди, она всячески пыталась поддерживать своего супруга. И делала все, чтобы очернить тех дам, тех женщин, которые обвиняли его в сексуальных домогательствах.

— В изнасиловании обвиняли и главу МВФ, и Ассанжа… Почему тема сексуального насилия с упоминанием публичных людей часто появляется в американской прессе?

— Вообще, такая тема, как "медовая ловушка", не новая, она использовалась десятки лет назад и даже сотни лет назад. Это касается и бывшего главы МВФ, и ряда других людей.

Но в случае с Трампом использование темы сексуальных домогательств происходит вот почему. Трамп всегда был связан с модельной индустрией, с организацией конкурсов красоты. Он человек очень состоятельный, он имеет определенные специфические наклонности, любит говорить о своих успехах.

Известно, что в ходе его предвыборной кампании, после первых дебатов между Трампом и Хиллари Клинтон, кампания Клинтон сделала информационный вброс с записью его беседы с радиоведущим Билли Бушем, где Трамп хвастался своими хождениями, своим успехом у женщин. И подобная запись в определенном свете его для американской аудитории выставила. Теперь на этом фоне Глория Олред и те силы, которые за ней стоят, конечно же, же будут эксплуатировать этот фон для того, чтобы получить максимум поддержки в СМИ, пиар-поддержки для этого судебного дела.

Но на самом деле, учитывая срок давности этого дела и очевиднейшую сомнительность подобных обвинений, и сомнительность репутации женщины, которая подает иск, конечно же, будущее этого дела весьма призрачно.

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