ЦРУ рассекретило документы о СССР, войне и НЛО

Центральное разведывательное управление США опубликовало около 12 миллионов страниц различных материалов, которые касаются работы в период с 1940 по 1990-е годы.

Как сообщает Bloomberg, файлы доступны на сайте ЦРУ. Рассекреченные документы, в частности, включают доклады по вопросам политики и разведопераций. Часть файлов в некоторой степени проливает свет на деятельность управления в период войн во Вьетнаме и Корее, а также холодной войны. По данным агентства, обнародованы и материалы, которые имеют отношение к предполагаемой программе по изучению неопознанных летающих объектов.

По словам представителя ЦРУ Хезер Фриц Хорниак, "рассекреченные файлы — это полная история, в них есть и плохое, и хорошее". При этом, она добавиа, что большинство материалов подвергли небольшой редактуре, чтобы защитить источники информации, а также методы ее сбора, раскрытие которых может навредить национальной безопасности США.

Отметим, ранее ЦРУ рассекретило 50 документов о пытках и допросах на основании закона о свободе информации.

В одном из документов говорится о том, что сотрудникам не следует писать о своей обеспокоенности пытками. В другой записке некий сотрудник ЦРУ хочет уволиться, потому что не собирается участвовать в допросах из-за больших сомнений относительно их методов.

В бумагах есть доклад о внутреннем расследовании гибели заключенного Гуля Рахмана, который скончался в ноябре 2002 года в секретной тюрьме ЦРУ в Афганистане. Там сказано, что заключенный умер после того, как его приковали в одной футболке к холодной бетонной стене в минусовую температуру.

Основная часть документов сильно отредактирована. Почти на каждой странице есть фрагменты с заключениями медицинского работника ЦРУ, но они недоступны.

Также ранее Центральное разведывательное управление США опубликовало документы об НЛО, которые датируются 1940-50 годами.

В одном из отчетов, датированном 1952 годом, говорится о некоем объекте, оставившем след дыма в небе над Барселоной. "Я пересек проспект Хосе Антонио, направляясь в редакцию газеты, и увидел странный объект, летящий на большой скорости со стороны аэропорта Эль-Прат на высоте около 2 тысяч метров над землей и оставляющий широкий след дыма", — приводится комментарий очевидца. В документе сказано, что объект был не похож на какое-либо воздушное судно, но не напоминал и так называемые летающие тарелки. Он летел по прямой, не вращаясь вокруг своей оси. Вспышек света очевидец также не заметил.

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