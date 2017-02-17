Американские СМИ обиделись на Трампа и нанесли "ответный удар"

Дональд Трамп провел пресс-конференцию, большую часть которой говорил о "фейковых новостях" и "кампании ненависти". Большинство СМИ критику восприняли болезненно и поспешили ответить.

Фото: AP

К примеру, New York Times написала, что выступление Трампа прошло под знаком "необычайно неподготовленной и агрессивной" самозащиты и защиты своих союзников в Белом доме. Речь Трампа газета назвала "местами бессвязной и хвастливой".

Портал Business Insider отмечает, что основная часть пресс-конференции войдет в историю как "одно из самых сюрреалистических и беспрецедентных выступлений за 228 лет жизни института президентства в США".

Также СМИ писали, что Трамп больше походил "на комика, чем на президента".

Тем временем Трамп оправдывается: пресса стала такой нечестной, что не говорить об этом — преступление. По словам президента, журналисты кабельных телеканалов, в особенности CNN, освещают его деятельность в "тональности ненависти", хотя на самом деле Трамп Дональд Трамп — "не такой плохой человек", как об этом говорят на телевидении.

"Я был бы самым большим вашим поклонником, если бы вы относились ко мне справедливо. Я вижу, что по какой-то причине существует предвзятость. И я это понимаю. Но вам следовало бы быть хоть чуточку честнее. Общественность замечает вашу нечестность. Посмотрите на ваши передачи, и вы увидите предвзятость и ненависть. Публика умна, она понимает это", — заявил Трамп.

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