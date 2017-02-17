ЭКСПЕРТ: Россия - угроза США, Америка - угроза миру

Обозреватель The Huffington Post Дэн Ковалик в своей статье отмечает, что на протяжении ХХ века Америка "была куда более жестокой и кровожадной", чем Россия. И сейчас именно Штаты следует считать угрозой миру.

Ковалик пишет о том, что с 1960-го до 1990-го года число политических заключённых, жертв пыток и наказанных среди не склонных к насилию политических оппонентов в Латинской Америке значительно превышало аналогичный показатель в Советском Союзе и его восточноевропейских сателлитах. Демонизировать Россию США просто выгодно — чтобы оправдать и без того чрезмерные военные расходы. Но позитивное восприятие этой демонизации искренне удивило обозревателя издания.

Алексей Фененко, доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, объясняет постоянные слова об угрозе тем, что Россия просто мешает Америке устанавливать мировое господство.

Согласны ли вы с таким мнением? Если да, то зачем столько лет американцам внушают, что Россия представляет угрозу?

Давайте три момента сразу. Россия — это единственное на сегодняшний день реальное препятствие в мире для американцев. Только у нас есть сопоставимый со США военный потенциал и способность к производству всех типов вооружений. В этом смысле ничего по сравнению с холодной войной не изменилось. Ни Китай ни Япония не подросли до нашего уровня из-за отсутствия фундаментальных наук и конструкторских школ.

Второе: только Россия может технических уничтожить США. И третий момент: только Россия обладает способностью блокировать решения США в Совете безопасности ООН. Это делает Россию объективным противником Соединенных Штатов.

То, что говорят американцы об опасности России, означает следующее: они создали под себя более выгодный им мировой порядок на рубеже 80-90-х годов, и сейчас они считают, что Россия хочет его пересмотреть. Россия уже сделала заявку на корректировку американской гегемонии и ее исполняет — этим мы им реально мешаем.

Жаль, что граждане США не услышат голоса Hufflington Post - не зря их элита проводит калькуляцию военных потенциалов. Я напомню: аналогичное журналисты писали в начале президентства Обамы. Ноль результативности.

Я сильно подозреваю, что за всем этим стоит весьма нехорошая история: нас хотят сейчас опять втянуть в дискуссию о том, что мы не враги, а раз мы не враги, то зачем нам менять основополагающий акт по России — НАТО. Пусть мы будем новыми партнерами, у которых замечательные отношения, и так далее. И после этого мы не получим никакого документа взамен заканчивающемуся в мае основополагающему акту.

Как прокомментируете результаты опроса: Международный исследовательский центр Гэллапа опросил 70 тысяч человек из 65 стран мира. Оказалось, что 24% жителей планеты убеждены, что наибольшую опасность для всего мира несут США.

Жители планеты правильно считают. Сравните военный потенциал Ирана и Северной Кореи и посмотрите на военный потенциал США. Я не вижу, какую войну развязали за минувшие 25 лет Иран и Северная Корея, зато сколько войн развязали Соединенные Штаты, я вижу. Поверьте, американскую элиту крайне мало волнует, что думают об этом жители Парагвая или, например, Шри-Ланки или даже Индии. Это, по-моему, последнее, что их интересует.

В свою очередь Илья Белоус, общественный деятель и публицист, считает, что "российская угроза" дает работу американским спецслужбам:

По сути, после окончания Второй мировой войны США взяли эстафету у Гитлера, у Третьего рейха. Они попытались стать исключительной нацией, которая управляет миром, сами — только чуть-чуть другими методами. Не столь кровопролитными, которые были использованы Гитлером; более продуманными, более тонкими методами гибридной войны. То есть после окончания Второй мировой войны не менее 40 стран мира подверглись вмешательству США. Оно проходило путем "цветных революций", путем прямого вторжения или оккупации или еще какого-то вида гибридной войны, экономической войны. Более 60 войн были начаты после того, как были заключены Ялтинские соглашения, после того как была основана ООН.

"Российская угроза" же дает работу ВПК и спецслужбам США. Центральное разведывательное управление США, Пентагон, многочисленные другие службы, которые тратят миллиарды и миллиарды долларов в год ежегодно, могут "русской угрозой" оправдывать свою деятельность. Могут содержать сотни военных баз, могут заказывать на триллионы оружия: это выгодно американским производителям оружия, патронов, винтовок, вертолетов и всего того, что нужно регулярно поставлять в зоны (возможного) военного конфликта.

При этом, говоря о статье, я отмечу: хорошо, что эксперты в США понимают, что наша страна уничтожила 80% нацистов и отдала наибольшее количество жизней. Русская доктрина — не агрессивна, это доктрина миротворцев, спасителей мира. Мы — государство, которое обороняется от внешней агрессии, экспансии, которое препятствует разжиганию мировых войн, мирового терроризма.

Также Дэн Ковалик указал на разницу работы США в Афганистане, Сирии, в Ливии, то есть под лозунгами демократии и якобы наведения порядка США заходили в эти страны и… Эти страны деградировали, они вернулись в средневековье, они сейчас разрушены и контролируются степными радикальными бедуинами.

В Сирии же было аккуратное вмешательство Российской Федерации: потери невелики, затраты невелики, времени потрачено на эффективные удары намного меньше, чем это сделали Штаты. В итоге государственность в Сирии восстановлена, города начинают оживать, туда возвращаются люди, Россия везет туда гуманитарную помощь. Вот она, разница между русским вмешательством, позитивным — и американским, которое приводит к хаосу и разрухе.

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