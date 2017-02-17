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Источник Правда.Ру

Глава Twitter: в США начинается "арабская весна"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Эксперты увидели в американском обществе признаки, схожие с "арабской весной". Речь идет о диалоге в соцсетях по вопросу кардинальных политических перемен в стране и в мире в целом. Такое мнение высказал генеральный директор американской компании Twitter Джек Дорси.

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"Мы видим множество тех же характерных признаков (в США), которые наблюдались во время "зеленой" революции в Иране и во время "арабской весны", — сказал Дорси.

Напомним, "арабской весной" принято называть волну акций протеста, прокатившуюся по арабскому миру в 2011 году и повлекшую за собой перевороты и массовые выступления в ряде стран: Тунисе, Египте, Алжире, Ираке и т. д. К слову, в январе директор ЦРУ Джон Бреннан признал: администрация Барака Обамы действительно поддержала организацию кровавой "арабской весны", но неверно просчитала ее последствия. Впрочем, как и остальные революции разной степени "бархартности", в поддержке и старте которых уже признавались аффилированные с госдепом США фонды, а то и сами представители внешнеполитического ведомства Америки.

После победы Трампа на улицы городов США вышли в едином порыве озабоченные избранием и "попранием собственных прав" гражданки. Аналогичные антитрамповские акции прошли ещё 57 странах мира (Канада, Австралия, Великобритания, Франция, Новая Зеландия, Кения, Чехия, Грузия, Израиль, Италия, Германия, Швеция, Ирландия, ЮАР и др.).Журналисты выяснили, что организовала протесты компания, которая получает деньги от миллиардера и влиятельного лоббиста Джорджа Сороса. Также выяснилось, что организатор марша против Трампа — исламистка, сторонница "Хамас".

Есть ли характерные признаки "арабской весны" сейчас? Каких событий ждать Америке и миру? На вопросы "Правды.Ру" ответил Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

Есть ли характерные признаки, которые наблюдались во время "зеленой революции" в Иране и в ходе "арабской весны"?

Я бы назвал это более широким и универсальным для нас термином: признаки цветной революции, поскольку "арабская весна" — это разновидность цветной революции. То есть формирование условий и реализация государственного переворота при дискредитации власти. В данном случае, конечно, можно действительно наблюдать в США и в медиапространстве достаточно серьезный протест против действующей администрации президента США. Конечно, этот протест имеет некоторые сущностные характеристики, близкие тому, что мы наблюдали в "арабской весне", близкие тому, что мы наблюдали в других цветных революциях.

Безусловно, мы должны понимать, что американское общество отличается от общества Туниса, например, по своей сложности и по своей структуре. Тем не менее все-таки можно признать, что есть работа, которая целенаправленно ведется против президента США, и в которой участвуют достаточно широкие и разнообразные силы, в том числе значительную роль в этом процессе играет и интернет-среда.

Какие признаки вы можете перечислить?

В качестве признаков нужно отметить постоянный вброс тех или иных новостей, которые направлены на дискредитацию Трампа и его команды, постоянную критику его действий. Сейчас акцент делается на молодежной среде, как и в любом подобного рода протесте. И это постоянное вбрасывание негатива -негативных новостей и элементов обвинений. Конечно, с моей точки зрения, это является ничем иным, как кампанией, которая должна привести к дискредитации власти, конкретных ее представителей из команды Дональда Трампа и последующему устранению этих людей от власти. Естественно, что нужно учитывать американский контекст, и еще раз подчеркиваю, подобного рода действия наверняка не приведут к тем эффектам, которые были в Тунисе, например. Очевидно, несколько другими методами - но все-таки эта цель может быть достигнута.

О национальном расколе какого масштаба можно говорить?

Я думаю, что это существенный масштаб: по сути, перед нами раскол американского общества. Этот раскол прошел по всем слоям и сегментам общества, и в настоящий момент он затрагивает всю нацию. В то же самое время хочу обратить внимание не только на раскол, но и на чрезвычайную степень политизации и активизации той части общества, которая оппонирует Трампу. Это постоянные протесты и миллионные демонстрации. Все это попытка акцентировать внимание общества на Трампе, делигитимизировать режим, поставить под сомнение правомерность нахождения у власти Трампа, указать на его ошибки, указать на его просчеты. И, в конечном счете, тем или иным способом отстранить президента от власти.

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