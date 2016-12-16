Американских студентов пугают гражданской войной из-за Трампа

В США в колледже Orange Coast College преподавательница выступила с критикой Дональда Трампа — она назвала его приход к власти актом терроризма, поделившим людей на два лагеря, как в период гражданской войны. Студенты подали жалобу на педагога.

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Тему выборов преподавательница курса психологии подняла почему-то на лекции, посвящённой сексуальности человека.

— Мы живём в сложные времена, но я верю, что мы это переживём. Наша нация разделена, над нами совершается акт насилия и терроризма. Самое ужасное, что люди плодят это насилие сами. Мы делим себя на республиканцев и демократов, и это возвращает нас к временам войны Севера и Юга, в том смысле, что наша нация поделена, как в период Гражданской войны, — заявила Ольга Перез.

Студенты-республиканцы такими заявлениями возмутились, сняли лекцию на видео и выложили в сеть, подписав: "А вы знали, что вы террористы, если вы поддерживаете Трампа? Именно этому учат в стенах Orange Coast College", передает Лайф.

Перез известна среди студентов частыми дебатами на различные темы: учащиеся пишут на бумажках анонимные вопросы, и затем педагог отвечает на них.

СМИ не раз писали, что демократы откровенно запугивают выборщиков и заставляют отдавать голоса за Клинтон. Известно, что 20 членов коллегии выборщиков из числа республиканцев могут не поддержать кандидатуру Дональда Трампа на голосовании 19 декабря. Об этом заявил профессор права Гарвардского университета США Ларри Лессиг, поддерживающий Демократическую партию.

Напомним, для избрания президентом США необходимы 270 голосов членов коллегии выборщиков. По итогам голосования 8 ноября Дональд Трамп заручился поддержкой 306 выборщиков, а его соперница Хиллари Клинтон — 232. Граждане США, выступающие против республиканца хотят уговорить 37 выборщиков выступить против своего однопартийца.

Между тем эксперты уверены: американцы свой выбор сделали, а воют между собой сейчас элиты. Сейчас в Соединенных Штатах идет сложная тактическая борьба между оппонентами избранного президента и собственно "трампистами". Оппоненты пытаются создать условия, при которых Трамп президентом не станет. Читайте подробнее в материале: В США воюют элиты, народ выбор сделал.

Как сообщала Правда. Ру, недавно Трампа в очередной раз уличили в связях с Россией и братстве с Владимиром Путиным, а позже появилась информация, что конгрессмены США, а также высокопоставленные представители силовых кругов собираются потребовать от Дональда Трампа ужесточить политику в отношении России. Они хотят настоять на принятии "концепции сдерживания" Москвы, аналогичной той, что была одобрена президентом США Гарри Трумэном против СССР.

"Нынешняя политическая элита демократов списывает все свои провалы на Россию и пытается объяснить все неудачи происками Москвы. Это старое мышление, которое новой администрацией никак не разделяется. Теперь продемократическая элита собирается предложить "доктрину сдерживания" Москвы. По их мнению, "доктрина Трумэна" — идеальный образец того, как нужно иметь дело с РФ", — рассказал "Известиям" источник в Республиканской партии.