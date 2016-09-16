У США не хватает ресурсов для совместных с РФ операций в Сирии

Американские военачальники предупредили, что для эффективной совместной с Россией борьбы против террористов в Сирии, Штатам придется перебрасывать силы и средства из других регионов.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство The Associated Press, США потребуется больше наводчиков, а также — специалистов по планированию операций. Источники в Пентагоне и в американской армии пояснили, что это связано с тем, что совместные действия с РФ предусматривают удары по группировке "Джабхат Фатх аш-Шам" (запрещена в РФ). До сих пор ВВС США редко атаковали эту группировку.

Как уточняет американская сторона, сложность заключается в том, что боевики из "Джабхат Фатх аш-Шам" часто занимают позиции в непосредственной близости от бойцов из так называемой умеренной оппозиции. Поэтому перед авиаударами нужно будет крайне точно определять, где находятся террористы, а где — оппозиционеры, участвующие в перемирии в Сирии.

В таком случае, США придется перебросить к Сирии дополнительные разведывательные летательные аппараты. Как утверждают источники, сложно будет решать вопрос о том, откуда перебрасывать дополнительные беспилотники. Эти самолеты очень активно применяются США в других частях света, и поэтому американским военачальникам, отвечающим за операции в некоторых частях Азии или Ближнего Востока, будет трудно согласиться передать часть своих БПЛА для участия в сирийской операции.

Напомним, 12 сентября, вступили в силу новые российско-американские договоренности о достижении в Сирии мира. Объявлено о перемирии. После этого к практической деятельности приступит Совместный исполнительный центр, в рамках которого военные России и США будут осуществлять координацию своих ударов.

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