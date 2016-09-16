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Источник Правда.Ру

Конгресс США хочет наказать Россию за недоказанные хакерские атаки

Мир » Северная Америка » США и Канада

Подумать о введении новых санкций против России за хакерские атаки на американские госучреждения, в том числе, на серверы Демократической партии, за которыми якобы виден "российский след" предложили Обаме конгрессмены США. пишет The Washington Post.

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Фото: AP

К примеру, представляющий в конгрессе штат Калифорнию демократ Адам Шифф призвал Барака Обаму "пристыдить" Россию за ее "хакерскую деятельность", а также использовать свои полномочия для расширения санкций, чтобы наказать "страну президента Владимира Путина".

"Существует директива, позволяющая президенту вводить санкции в ответ на кибератаки", — заявил конгрессмен.

Его поддержала председатель Специального комитета палаты представителей Дайэнн Файнстайн, которая сообщила о совместной с Шиффом работе над заявлением по активности российских хакеров и по ответной реакции США. Файнстайн подчеркнула, что Обама должен реагировать на кибератаки "не только словами".

С ними согласен и коллега из сенатского спецкомитета по разведке Ричард Берр, пишет WP. "Я думаю, что пришло время администрации что-то сделать", — заявил он.

Издание отмечает, что на данном этапе нельзя говорить о солидарности по этому вопросу среди конгрессменов. Многие из них полагают, что открытие нового фронта санкций против России поставит под удар дипломатический прогресс в двусторонних отношениях по урегулированию сирийского кризиса.

Напомним, вчера, 15 сентября, глава комитета по внутренней безопасности палаты представителей США Майк Маккол заявил, что хакеры взломали компьютерную сеть Национального комитета Республиканской партии Соединенных Штатов.

По его словам, за взломом стоят хакеры из России. При это он подчеркнул, что хакеры взломали на национальном уровне как компьютеры республиканцев, так и демократов. Маккол отметил, что подобные действия вызвали обеспокоенность у членов нижней палаты конгресса США.

В свою очередь главный операционный директор Национального комитета Республиканской партии Шон Кэрнкросс опроверг эту информацию.

Возможные последствия недавней утечки с сайта Демократической партии США поручено изучить Комитету по противодействию иностранному блокированию и дезинформации, который в эпоху холодной войны активно работал с одной единственной целью — противостояние советской пропаганде.

Комментируя кибератаки, за которыми якобы стоит Россия, президент Владимир Путин заявил, что страна не занимается хакерскими атаками на государственном уровне.

Правда.Ру писала, что в 2014 году после кибератаки КНДР Обама издал указ, упрощающий порядок введения санкций в отношении стран, причастным к атакам. Изначально указ был направлен против Китая, но может быть использован и против других стран.

Администрация президента США допускает возможность применения санкций против государства, чьи хакеры взломали серверы нацкомитета Демократической партии. В Кремле информацию о причастности России к взломам назвали абсурдными.

Даже если должностные лица США придут к выводу, что взлом осуществили российские хакеры, перед обвинением РФ они должны будут взвесить все возможные последствия. Им предстоит решить, настолько ли серьезно происшествие, чтобы еще сильнее усугублять напряженность в отношениях между странами.

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Темы кибератаки конгресс США санкции против России
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